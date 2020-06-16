https://ria.ru/20200616/1573033991.html
Ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" обойдется в 251,4 миллиона рублей
Центр судоремонта "Звездочка" (Мурманск) намерен заключить контракт с единственным участником тендера на ряд ремонтных работ на авианосце "Адмирал Кузнецов", на РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T23:58
2020-06-16T23:58
пожар на крейсере "адмирал кузнецов"
тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"
мурманск
происшествия
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"Адмирал Кузнецов" в огне и трагедия в небе. Что с техникой?
В Мурманске в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" пострадали, по последним данным, десять человек. Ранее сообщалось о восьми пострадавших, шестеро из которых получили тяжелые травмы. Это четвертое возгорание на крейсере. Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что пожар "Адмирале Кузнецове" произошел в ходе сварочных работ в районе первого энергоотсека. При проведении подобных работ существует определенный стандарт, который, среди прочего, предусматривает присутствие пяти военных контролеров. Рахманов отметил, что вызывает вопрос то, каким образом мог возникнуть пожар на "Адмирале Кузнецове" "при точном соблюдении этого стандарта". И еще одна трагедия. 11 декабря в районе аэродрома Кореновск (Краснодарский край) вертолет Ми-28Н потерпел крушение. Погибли оба члена экипажа. С начала года сообщалось о семи авиационных происшествиях с летательными аппаратами Министерства обороны России (с учетом ЧП 11 декабря). В четырех катастрофах погибли и пропали без вести в общей сложности десять человек. Российские вооруженные силы держат курс на перевооружение и модернизацию военной техники. Почему же сегодня происходят подобные трагедии? Узнаем авторитетные мнения.
Гости в студии на радио Sputnik заместитель директора Российской академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН), действующий член этой академии, доктор военных наук Константин Сивков и эксперт Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Олег Пономаренко.
Константин Сивков: На авианосцем идет охота. Значение крейсера нельзя переоценить. Нашим врагам надо, чтобы Россия лишилась такого корабля.
Олег Пономаренко:- Конечно, нашим врагам было бы на руку лишить Россию такого вооружения. Его роль - в поддержании морской авиации, чтобы в пяти- десяти лет выйти на новый уровень, и без крейсера не обойтись.
Константин Сивков:- На других кораблях так часто не случаются инциденты. Его вклад в любом конфликте будет решающим.
- Смысл руководителя - организовать процесс. А когда на ответственные должности попадают случайные люди - начинается распил денег, а не работа
.Олег Пономаренко:- В России мощный флот. Но количественный состав нашего флота не достаточен. Для решения задач борьбы с противником это вполне приемлемо.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар на крейсере "адмирал кузнецов", тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов", мурманск, происшествия
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости.
Центр судоремонта "Звездочка" (Мурманск) намерен заключить контракт с единственным участником тендера на ряд ремонтных работ на авианосце "Адмирал Кузнецов"
, на котором произошел пожар
, цена контракта составляет 251,4 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.
Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо. Огонь тушили без малого сутки, погибли два человека, более десяти пострадали. Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов
заявлял РИА Новости, что пожар не повлияет на срок сдачи корабля флоту в 2022 году после ремонта и модернизации. Сейчас судно находится на ремонте в Мурманске
.
Согласно материалам объявленного в мае запроса предложений, исполнителю предстоит выполнить работы по очистке надстройки судна по правому борту и ее покраске по правому борту, а также ремонт корпусных конструкций надстройки. Ориентировочная площадь очистки и окраски – чуть более 2 тысяч квадратных метров. Смонтировать и демонтировать строительные леса подрядчик тоже должен сам. Цена контракта была заявлена в 252,5 миллиона рублей.
По данным портала госзакупок, на тендер заявился единственный участник. Название компании не уточняется. Участник предложил сумму контракта, равную максимальной, но в результате преддоговорных переговоров она была снижена.
"Заключить договор… с единственным участником закупочной процедуры… с общей стоимостью выполнения работ: 251 377 771,83 рубля с учетом налогов, в том числе НДС, транспортных расходов и других обязательных платежей", - говорится в итоговом протоколе закупочной комиссии. Сам договор пока не заключен.
Согласно техническому заданию, завершения работ заказчик ожидает до 31 августа 2022 года. Срок действия договора истекает 30 ноября 2022 года.