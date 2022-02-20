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В Находке загорелось судно на причале судоремонтного завода
В Находке загорелось судно на причале судоремонтного завода - РИА Новости, 20.02.2022
В Находке загорелось судно на причале судоремонтного завода
Два человека пострадали при пожаре на судне в Находке (Приморский край), сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T08:32
2022-02-20T12:48
происшествия
находка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 20 фев — РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре на судне в Находке (Приморский край), сообщили в региональном главке МЧС.Инцидент произошел около семи утра по местному времени на частном очистном судне, стоящем у причала судоремонтного завода. Пожар начался во время ремонта топливных баков. Огонь повредил помещение грузового танка на площади десять квадратных метров. Пожарные прибыли на место через десять минут после сообщения. В тушении принимали участие 14 спасателей и пять единиц техники. При пожаре пострадали два человеке, еще один эвакуировался самостоятельно.Примерно через час возгорание локализовали. Разлива нефтепродуктов не произошло.Находкинская транспортная прокуратура начала проверку. Причины возгорания, виновные и ущерб устанавливаются.
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находка
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Ольга Фомченкова
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происшествия, находка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:32 20.02.2022 (обновлено: 12:48 20.02.2022)
 
В Находке загорелось судно на причале судоремонтного завода

Два человека пострадали при пожаре на частном очистном судне на причале завода в Находке

© Фото : ГУ МЧС по Приморскому краюПожар на частном очистном судне в Находке
Пожар на частном очистном судне в Находке - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© Фото : ГУ МЧС по Приморскому краю
Пожар на частном очистном судне в Находке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 фев — РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре на судне в Находке (Приморский край), сообщили в региональном главке МЧС.
Инцидент произошел около семи утра по местному времени на частном очистном судне, стоящем у причала судоремонтного завода. Пожар начался во время ремонта топливных баков. Огонь повредил помещение грузового танка на площади десять квадратных метров.
Пожарные прибыли на место через десять минут после сообщения. В тушении принимали участие 14 спасателей и пять единиц техники.
"В считанные минуты огнеборцами 1 пожарно-спасательного отряда была осуществлена разведка и проведена пенная атака на очаг возгорания, что позволило предотвратить дальнейшее распространение огня. Тушение пожара осложнялось высокой температурой", — рассказал начальник отряда Роман Павлов.
При пожаре пострадали два человеке, еще один эвакуировался самостоятельно.
Примерно через час возгорание локализовали. Разлива нефтепродуктов не произошло.
Находкинская транспортная прокуратура начала проверку. Причины возгорания, виновные и ущерб устанавливаются.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 10:35
В Уфе две сотрудницы завода умерли от ожогов после пожара
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ПроисшествияНаходкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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