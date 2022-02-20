https://ria.ru/20220220/pozhar-1773865057.html

В Находке загорелось судно на причале судоремонтного завода

В Находке загорелось судно на причале судоремонтного завода - РИА Новости, 20.02.2022

В Находке загорелось судно на причале судоремонтного завода

Два человека пострадали при пожаре на судне в Находке (Приморский край), сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T08:32

2022-02-20T08:32

2022-02-20T12:48

происшествия

находка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 20 фев — РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре на судне в Находке (Приморский край), сообщили в региональном главке МЧС.Инцидент произошел около семи утра по местному времени на частном очистном судне, стоящем у причала судоремонтного завода. Пожар начался во время ремонта топливных баков. Огонь повредил помещение грузового танка на площади десять квадратных метров. Пожарные прибыли на место через десять минут после сообщения. В тушении принимали участие 14 спасателей и пять единиц техники. При пожаре пострадали два человеке, еще один эвакуировался самостоятельно.Примерно через час возгорание локализовали. Разлива нефтепродуктов не произошло.Находкинская транспортная прокуратура начала проверку. Причины возгорания, виновные и ущерб устанавливаются.

https://ria.ru/20220128/pozhar-1769921483.html

находка

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, находка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)