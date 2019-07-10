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РИА Новости

В Якутии возбудили уголовное дело после взрыва на судоремонтном заводе

Вчера, 13:15
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ЯКУТСК, 10 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на Жатайском судоремонтном заводе в Якутии в мае, который повлек гибель человека, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее сообщалось, что в мае на территории ООО "Жатайский судоремонтно-судостроительный завод" произошел взрыв.
По данным следствия, в процессе выпаривания свай воспламенился один из котлов. В результате один из работников погиб, двое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение.
Источник РИА Новости в Ленском объединенном речном пароходстве ранее сообщил, что инцидент произошел с персоналом, занимающимся строительными работами на объекте, к штату предприятия пострадавшие и погибший отношения не имеют.
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"Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту гибели одного из рабочих ООО "Жатайский судоремонтно-судостроительный завод" в процессе выполнения работ по выпариванию свай по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - информирует пресс-служба.
По версии следствия, гибель работника и травмирование двух его коллег стали следствием грубого нарушения на предприятии требований охраны труда.
"В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в ведомстве.
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