В Якутии возбудили уголовное дело после взрыва на судоремонтном заводе

ЯКУТСК, 10 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на Жатайском судоремонтном заводе в Якутии в мае, который повлек гибель человека, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что в мае на территории ООО "Жатайский судоремонтно-судостроительный завод" произошел взрыв.

По данным следствия, в процессе выпаривания свай воспламенился один из котлов. В результате один из работников погиб, двое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение.

Источник РИА Новости в Ленском объединенном речном пароходстве ранее сообщил, что инцидент произошел с персоналом, занимающимся строительными работами на объекте, к штату предприятия пострадавшие и погибший отношения не имеют.

"Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту гибели одного из рабочих ООО "Жатайский судоремонтно-судостроительный завод" в процессе выполнения работ по выпариванию свай по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - информирует пресс-служба.

По версии следствия, гибель работника и травмирование двух его коллег стали следствием грубого нарушения на предприятии требований охраны труда.