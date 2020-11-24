https://ria.ru/20201124/blagoveschensk-1586026734.html
Умерла пострадавшая при хлопке на судостроительном заводе в Благовещенске
Умерла пострадавшая при хлопке на судостроительном заводе в Благовещенске
Маляр, которая в результате хлопка на судостроительном заводе в Благовещенске получила тяжелые ожоги и находилась в реанимации, скончалась, возбуждено уголовное РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T09:53
2020-11-24T09:53
2020-11-24T09:54
россия
василий орлов
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
благовещенск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573995901_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_9bab3a8fedf8ad885963acfa0da0a1cb.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноя - РИА Новости. Маляр, которая в результате хлопка на судостроительном заводе в Благовещенске получила тяжелые ожоги и находилась в реанимации, скончалась, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ."Следователями Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.По версии следствия, утром 18 ноября в цехе судостроительного завода имени Октябрьской революции произошло воспламенение паров растворителя при работах по зачистке корпуса малого рыболовецкого судна к покраске. Трое рабочих получили ожоги различной степени тяжести."Среди них с места происшествия в больницу была доставлена 26-летняя женщина-маляр, которая накануне скончалась в медицинском учреждении", - уточняет следствие.Как добавили в правительстве Амурской области со ссылкой на главврача Амурской областной клинической больницы Евгения Тарасюка, "состояние двух других пациентов стабильное". "На конец недели планируется выписка", - приведены в сообщении слова Тарасюка.Губернатор Амурской области Василий Орлов 18 ноября сообщил, что при хлопке на заводе пострадали четыре человека (один от госпитализации отказался), трое других, по данным правительства региона, были госпитализированы в Амурскую областную клиническую больницу: мужчины 32 и 34 лет и 26-летняя женщина, она получила 50% ожогов тела.Как рассказал 18 ноября РИА Новости представитель завода Валерий Силкин, причиной инцидента на заводе стало нарушение правил техники безопасности при проведении малярных работ: рабочие, по словам Силкина, оставили с вечера на рабочем месте ткань, пропитанную растворителем, произошел хлопок. Женщина-маляр работала без средств защиты. Мужчина, который помогал выбраться пострадавшим из цеха, получил ожоги рук и отказался от госпитализации.
https://ria.ru/20201118/khlopok-1585114469.html
https://ria.ru/20201118/proisshestvie-1585110931.html
россия
амурская область
благовещенск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573995901_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_9cdd8d706b13a9f4053138589aaefc19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, василий орлов, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, благовещенск, происшествия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноя - РИА Новости.
Маляр, которая в результате хлопка на судостроительном заводе в Благовещенске
получила тяжелые ожоги и находилась в реанимации, скончалась, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК
РФ.
"Следователями Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК Российской Федерации
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, утром 18 ноября в цехе судостроительного завода имени Октябрьской революции произошло воспламенение паров растворителя при работах по зачистке корпуса малого рыболовецкого судна к покраске. Трое рабочих получили ожоги различной степени тяжести.
"Среди них с места происшествия в больницу была доставлена 26-летняя женщина-маляр, которая накануне скончалась в медицинском учреждении", - уточняет следствие.
Как добавили в правительстве Амурской области со ссылкой на главврача Амурской областной клинической больницы Евгения Тарасюка, "состояние двух других пациентов стабильное". "На конец недели планируется выписка", - приведены в сообщении слова Тарасюка.
Губернатор Амурской области Василий Орлов
18 ноября сообщил, что при хлопке на заводе пострадали четыре человека (один от госпитализации отказался), трое других, по данным правительства региона, были госпитализированы в Амурскую областную клиническую больницу: мужчины 32 и 34 лет и 26-летняя женщина, она получила 50% ожогов тела.
Как рассказал 18 ноября РИА Новости представитель завода Валерий Силкин, причиной инцидента на заводе стало нарушение правил техники безопасности при проведении малярных работ: рабочие, по словам Силкина, оставили с вечера на рабочем месте ткань, пропитанную растворителем, произошел хлопок. Женщина-маляр работала без средств защиты. Мужчина, который помогал выбраться пострадавшим из цеха, получил ожоги рук и отказался от госпитализации.