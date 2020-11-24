https://ria.ru/20201124/blagoveschensk-1586026734.html

Умерла пострадавшая при хлопке на судостроительном заводе в Благовещенске

Умерла пострадавшая при хлопке на судостроительном заводе в Благовещенске

Маляр, которая в результате хлопка на судостроительном заводе в Благовещенске получила тяжелые ожоги и находилась в реанимации, скончалась, возбуждено уголовное РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T09:53

2020-11-24T09:53

2020-11-24T09:54

россия

василий орлов

следственный комитет россии (ск рф)

амурская область

благовещенск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноя - РИА Новости. Маляр, которая в результате хлопка на судостроительном заводе в Благовещенске получила тяжелые ожоги и находилась в реанимации, скончалась, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ."Следователями Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.По версии следствия, утром 18 ноября в цехе судостроительного завода имени Октябрьской революции произошло воспламенение паров растворителя при работах по зачистке корпуса малого рыболовецкого судна к покраске. Трое рабочих получили ожоги различной степени тяжести."Среди них с места происшествия в больницу была доставлена 26-летняя женщина-маляр, которая накануне скончалась в медицинском учреждении", - уточняет следствие.Как добавили в правительстве Амурской области со ссылкой на главврача Амурской областной клинической больницы Евгения Тарасюка, "состояние двух других пациентов стабильное". "На конец недели планируется выписка", - приведены в сообщении слова Тарасюка.Губернатор Амурской области Василий Орлов 18 ноября сообщил, что при хлопке на заводе пострадали четыре человека (один от госпитализации отказался), трое других, по данным правительства региона, были госпитализированы в Амурскую областную клиническую больницу: мужчины 32 и 34 лет и 26-летняя женщина, она получила 50% ожогов тела.Как рассказал 18 ноября РИА Новости представитель завода Валерий Силкин, причиной инцидента на заводе стало нарушение правил техники безопасности при проведении малярных работ: рабочие, по словам Силкина, оставили с вечера на рабочем месте ткань, пропитанную растворителем, произошел хлопок. Женщина-маляр работала без средств защиты. Мужчина, который помогал выбраться пострадавшим из цеха, получил ожоги рук и отказался от госпитализации.

https://ria.ru/20201118/khlopok-1585114469.html

https://ria.ru/20201118/proisshestvie-1585110931.html

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россия, василий орлов, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, благовещенск, происшествия