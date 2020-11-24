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Умерла пострадавшая при хлопке на судостроительном заводе в Благовещенске
Умерла пострадавшая при хлопке на судостроительном заводе в Благовещенске
Маляр, которая в результате хлопка на судостроительном заводе в Благовещенске получила тяжелые ожоги и находилась в реанимации, скончалась, возбуждено уголовное РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T09:53
2020-11-24T09:54
россия
василий орлов
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноя - РИА Новости. Маляр, которая в результате хлопка на судостроительном заводе в Благовещенске получила тяжелые ожоги и находилась в реанимации, скончалась, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ."Следователями Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.По версии следствия, утром 18 ноября в цехе судостроительного завода имени Октябрьской революции произошло воспламенение паров растворителя при работах по зачистке корпуса малого рыболовецкого судна к покраске. Трое рабочих получили ожоги различной степени тяжести."Среди них с места происшествия в больницу была доставлена 26-летняя женщина-маляр, которая накануне скончалась в медицинском учреждении", - уточняет следствие.Как добавили в правительстве Амурской области со ссылкой на главврача Амурской областной клинической больницы Евгения Тарасюка,&nbsp; "состояние двух других пациентов стабильное". "На конец недели планируется выписка", - приведены в сообщении слова Тарасюка.Губернатор Амурской области Василий Орлов 18 ноября сообщил, что при хлопке на заводе пострадали четыре человека (один от госпитализации отказался), трое других, по данным правительства региона, были госпитализированы в Амурскую областную клиническую больницу: мужчины 32 и 34 лет и 26-летняя женщина, она получила 50% ожогов тела.Как рассказал 18 ноября РИА Новости представитель завода Валерий Силкин, причиной инцидента на заводе стало нарушение правил техники безопасности при проведении малярных работ: рабочие, по словам Силкина, оставили с вечера на рабочем месте ткань, пропитанную растворителем, произошел хлопок. Женщина-маляр работала без средств защиты. Мужчина, который помогал выбраться пострадавшим из цеха, получил ожоги рук и отказался от госпитализации.
https://ria.ru/20201118/khlopok-1585114469.html
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россия
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россия, василий орлов, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, благовещенск, происшествия

Умерла пострадавшая при хлопке на судостроительном заводе в Благовещенске

09:53 24.11.2020 (обновлено: 09:54 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоВид на город Благовещенск в Амурской области
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноя - РИА Новости. Маляр, которая в результате хлопка на судостроительном заводе в Благовещенске получила тяжелые ожоги и находилась в реанимации, скончалась, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.
"Следователями Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения возгорания бизнес-центра Парус в Тюмени - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 09:43
Стала известна причина хлопка на судостроительном заводе в Приамурье
По версии следствия, утром 18 ноября в цехе судостроительного завода имени Октябрьской революции произошло воспламенение паров растворителя при работах по зачистке корпуса малого рыболовецкого судна к покраске. Трое рабочих получили ожоги различной степени тяжести.
"Среди них с места происшествия в больницу была доставлена 26-летняя женщина-маляр, которая накануне скончалась в медицинском учреждении", - уточняет следствие.
Как добавили в правительстве Амурской области со ссылкой на главврача Амурской областной клинической больницы Евгения Тарасюка,  "состояние двух других пациентов стабильное". "На конец недели планируется выписка", - приведены в сообщении слова Тарасюка.
Губернатор Амурской области Василий Орлов 18 ноября сообщил, что при хлопке на заводе пострадали четыре человека (один от госпитализации отказался), трое других, по данным правительства региона, были госпитализированы в Амурскую областную клиническую больницу: мужчины 32 и 34 лет и 26-летняя женщина, она получила 50% ожогов тела.
Как рассказал 18 ноября РИА Новости представитель завода Валерий Силкин, причиной инцидента на заводе стало нарушение правил техники безопасности при проведении малярных работ: рабочие, по словам Силкина, оставили с вечера на рабочем месте ткань, пропитанную растворителем, произошел хлопок. Женщина-маляр работала без средств защиты. Мужчина, который помогал выбраться пострадавшим из цеха, получил ожоги рук и отказался от госпитализации.
Машина скорой помощи на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 09:08
В Амурской области произошел хлопок на судостроительном заводе
 
РоссияВасилий ОрловСледственный комитет России (СК РФ)Амурская областьБлаговещенскПроисшествия
 
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