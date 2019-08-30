"Красное Сормово" организует похороны погибших при пожаре на заводе

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Нижегородская верфь "Красное Сормово" взяла на себя организацию похорон работников, погибших в результате пожара на строящемся сухогрузе, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Возгорание на судоверфи произошло в среду в 08.23 мск на сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Погибли два работника судоверфи, еще один получил ожоги около 90% тела и позже скончался в больнице. Семьям погибших завод выплатит компенсации по 700 тысяч рублей, сообщало предприятие. Кроме того, они получат по 200 тысяч рублей из резервного фонда правительства Нижегородской области, добавили в министерстве соцполитики региона.
"Организацию похорон всех погибших берет на себя предприятие", - сообщили в пресс-службе завода.
Приволжское следственное управление на транспорте СК России ранее возбудило уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).
Завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России. Предприятие строит гражданские суда и изготавливает продукцию специального машиностроения для надводных кораблей и подводных лодок военно-морского флота.