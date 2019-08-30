"Красное Сормово" организует похороны погибших при пожаре на заводе

Возгорание на судоверфи произошло в среду в 08.23 мск на сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Погибли два работника судоверфи, еще один получил ожоги около 90% тела и позже скончался в больнице. Семьям погибших завод выплатит компенсации по 700 тысяч рублей, сообщало предприятие. Кроме того, они получат по 200 тысяч рублей из резервного фонда правительства Нижегородской области, добавили в министерстве соцполитики региона.