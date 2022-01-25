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В Ростове-на-Дону начали проверку после пожара на судне
В Ростове-на-Дону начали проверку после пожара на судне - РИА Новости, 25.01.2022
В Ростове-на-Дону начали проверку после пожара на судне
Волго-Донская транспортная прокуратура организовала проверку после пожара на судне на судоремонтном заводе в Ростове-на-Дону, сообщает Южная транспортная... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T16:22
2022-01-25T16:22
2022-01-25T16:22
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
южная транспортная прокуратура
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости. Волго-Донская транспортная прокуратура организовала проверку после пожара на судне на судоремонтном заводе в Ростове-на-Дону, сообщает Южная транспортная прокуратура."Волго-Донской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту возгорания 24 января 2022 года в акватории, прилегающей к судоремонтному заводу ОАО "Моряк", земснаряда "Кубань-2", принадлежащего Азовскому бассейновому филиалу ФГУП "Росморпорт", - говорится в сообщении.На место происшествия выехал заместитель Волго-Донского транспортного прокурора, сотрудники пожарно-спасательной части, полиции и СК. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Как сообщало ГУМЧС России по Ростовской области, из-за задымления в трюме судна, находящегося на судостроительном заводе ОАО "Моряк" в Ростове-на-Дону, были эвакуированы 30 сотрудников завода. Спустя некоторое время пожар удалось ликвидировать. Выгорело 100 квадратных метров, никто не пострадал.
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), южная транспортная прокуратура, фгуп "росморпорт", россия
В Ростове-на-Дону начали проверку после пожара на судне
Транспортная прокуратура начала проверку после пожара на судне в Ростове-на-Дону