https://ria.ru/20220125/pozhar-1769462955.html

В Ростове-на-Дону начали проверку после пожара на судне

В Ростове-на-Дону начали проверку после пожара на судне - РИА Новости, 25.01.2022

В Ростове-на-Дону начали проверку после пожара на судне

Волго-Донская транспортная прокуратура организовала проверку после пожара на судне на судоремонтном заводе в Ростове-на-Дону, сообщает Южная транспортная... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T16:22

2022-01-25T16:22

2022-01-25T16:22

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

южная транспортная прокуратура

фгуп "росморпорт"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости. Волго-Донская транспортная прокуратура организовала проверку после пожара на судне на судоремонтном заводе в Ростове-на-Дону, сообщает Южная транспортная прокуратура."Волго-Донской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту возгорания 24 января 2022 года в акватории, прилегающей к судоремонтному заводу ОАО "Моряк", земснаряда "Кубань-2", принадлежащего Азовскому бассейновому филиалу ФГУП "Росморпорт", - говорится в сообщении.На место происшествия выехал заместитель Волго-Донского транспортного прокурора, сотрудники пожарно-спасательной части, полиции и СК. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Как сообщало ГУМЧС России по Ростовской области, из-за задымления в трюме судна, находящегося на судостроительном заводе ОАО "Моряк" в Ростове-на-Дону, были эвакуированы 30 сотрудников завода. Спустя некоторое время пожар удалось ликвидировать. Выгорело 100 квадратных метров, никто не пострадал.

https://ria.ru/20220124/pozhar-1769295939.html

ростов-на-дону

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), южная транспортная прокуратура, фгуп "росморпорт", россия