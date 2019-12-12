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СК возбудил дело из-за пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов"
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РИА Новости

СК возбудил дело из-за пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов"

20:40 12.12.2019 (обновлено: 20:46 12.12.2019)
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© РИА Новости / Павел ЛьвовТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал флота Советского Союза Кузнецов
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания на авианосце "Адмирал Кузнецов" по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ", сообщается на сайте СК РФ.
Возгорание на борту корабля произошло в Мурманске утром в четверг в трюме в результате проведения сварочных работ в районе первого энергоблока.
"Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту возгорания на авианосце "Адмирал Кузнецов" по признакам преступления... "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ", - говорится в сообщении.
По данным следствия, авианесущий крейсер "Адмирал Советского Союза Кузнецов" в апреле 2018 года был передан Объединенной судостроительной корпорации, где специалисты предприятия осуществляли его плановый ремонт. По предварительным данным, при проведении регламентных сварочных работ произошло возгорание, количество пострадавших в настоящее время уточняется.
Пожар на тяжелом авианесущем крейсере Адмирал Кузнецов в Мурманске. Стоп-кадр видео
Вчера, 19:56
СМИ опубликовали список пострадавших на "Адмирале Кузнецове"
"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов аппарата следственного управления. Принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему", - добавляется в сообщении.
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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"Следственный комитет РФПроисшествия
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