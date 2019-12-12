СК возбудил дело из-за пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов"

Возгорание на борту корабля произошло в Мурманске утром в четверг в трюме в результате проведения сварочных работ в районе первого энергоблока.

"Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту возгорания на авианосце "Адмирал Кузнецов" по признакам преступления... "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, авианесущий крейсер "Адмирал Советского Союза Кузнецов" в апреле 2018 года был передан Объединенной судостроительной корпорации, где специалисты предприятия осуществляли его плановый ремонт. По предварительным данным, при проведении регламентных сварочных работ произошло возгорание, количество пострадавших в настоящее время уточняется.