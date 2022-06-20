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Биография Густаво Петро

Биография Густаво Петро - РИА Новости, 20.06.2022

Биография Густаво Петро

Колумбийский государственный деятель Густаво Петро (Gustavo Petro) родился 19 апреля 1960 года в городе Сьенага-де-Оро (провинция Кордоба, Колумбия). РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T07:02

2022-06-20T07:02

2022-06-20T07:02

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Колумбийский государственный деятель Густаво Петро (Gustavo Petro) родился 19 апреля 1960 года в городе Сьенага-де-Оро (провинция Кордоба, Колумбия).Окончил школу La Salle в Сипакире, в которой в свое время учился писатель Габриель Гарсия Маркес. Окончил экономический факультет Университета Экстернадо Колумбии, специализировался в области государственного управления в Высшей школе государственного администрирования ESAP, получил степень магистра экономики в Папском университете Боготы (Pontificia Universidad Javeriana). Учился в Левенском католическом университете (Бельгия). Получил докторскую степень в области бизнес-администрирования в Университете Саламанки (Испания).В студенческие годы Петро стал членом леворадикальной партизанской группировки M-19. В 1981 году был избран на должность муниципального представителя Сипакиры, с 1984 по 1986 год был членом муниципального совета города.В 1985 году он был арестован и осужден на 18 месяцев за хранение оружия.После освобождения Петро сыграл важную роль в формировании политической партии "Демократический альянс M-19" (AD M-19), которая заменила партизанское движение. Партия участвовала в разработке Конституции 1991 года. С 1990 по 1991 год Густаво Петро был советником правительства провинции Кундинамарка.В 1991-1994 и 1998-2006 годах был членом Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) Колумбии.В 1994-1996 годах занимал должность первого секретаря посольства Колумбии в Бельгии.В 2005 году он сыграл важную роль в объединении левых партий в "Альтернативный демократический полюс" (Polo Democratico Alternativo – PDA), от которого был избран сенатором в 2006 году.В 2006-2010 годах был членом сената (верхней палаты) Колумбии.В 2010 году баллотировался в президенты Колумбии, заняв по итогам выборов четвертое место.После президентской кампании из-за внутрипартийных разногласий покинул PDA и основал свою партию "Прогрессивное движение" (Progressive Movement).30 октября 2011 года Густаво Петро был избран мэром Боготы на трехлетний срок – с 2012 по 2015 год.В декабре 2013 года генеральный инспектор (прокурор) Колумбии постановил отправить его в отставку. Поводом для увольнения Петро стало его решение 2012 года о передаче контрактов на уборку мусора в Боготе от частных фирм к госкомпании. В результате реформы в декабре 2012 года в течение нескольких дней не убирался мусор, и на улицах Боготы скопились около 10 тысяч тонн отходов. 20 марта 2014 года Петро покинул мэрию по указу президента Колумбии, утвердившего решение прокурора. 23 апреля президент Колумбии восстановил на посту мэра столицы Густаво Петро в связи с соответствующим постановлением суда Колумбии и Межамериканской комиссии по правам человека (IACHR). В марте 2018 года Густаво Петро был зарегистрирован кандидатом на выборах в президенты Колумбии. 27 мая 2018 года в первом туре президентских выборов Густаво Петро занял второе место, набрав 25,09% голосов. Во втором туре, который прошел 17 июня 2018 года, с результатом 41,8% потерпел поражение от Ивана Дуке, кандидата от правоцентристской партии "Демократический центр". С 2018 года – сенатор республики на законодательный период 2018-2022 годов.В 2021 году сформировал коалицию левых сил "Исторический пакт для Колумбии". На выборах в Конгресс Колумбии в марте 2022 года коалиция заняла первое место, а Густаво Петро был провозглашен кандидатом на президентских выборах. По итогам первого тура президентских выборов, состоявшихся 29 мая 2022 года, Петро Густаво набрал 40,32% голосов и вышел во второй тур.В своей предвыборной кампании Петро обещал сосредоточиться на проблемах экологии и изменения климата, сокращении зависимости страны от импорта продуктов питания и поддержке местных производителей, увеличении расходов на образование, обеспечении гендерного равенства на всех уровнях и во всех ветвях власти и др. Густаво Петро также заявил о намерении восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой и рассмотреть возможность изменения условий соглашения о свободной торговле с США. Петро удостоен ордена Почетного легиона Мексики, Премии Пабло де Тарсо как лучший мэр Латинской Америки и других наград. Он является отцом шестерых детей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, густаво петро, иван дуке, колумбия, богота, бельгия, в мире