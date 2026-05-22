Краткий пересказ от РИА ИИ
- Колумбийская НКО "Голоса тех, кого нет" ведет поиск порядка 300 пропавших наемников, воевавших за ВСУ.
- Латиноамериканцев заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий, однако наемники используются на Украине как "пушечное мясо", часто погибают, после чего наниматели не выплачивают семьям компенсации и не содействуют репатриации тел.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Колумбийская НКО "Голоса тех, кого нет" (Las voces de los que ya no están) ведет поиск порядка 300 пропавших наемников, воевавших за ВСУ, рассказала РИА Новости руководитель организации Патрисия Мендиганьо.
"(Ведем поиск – ред.) приблизительно 300 человек, воевавших за Украину", - сообщила она.
Латиноамериканцев заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", часто погибают, после чего наниматели не выплачивают семьям компенсации и не содействуют репатриации тел.
Президент Колумбии Густаво Петро в июле 2025 года назвал наемничество "ограблением страны". Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
В марте Колумбия присоединилась к международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.