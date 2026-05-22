Рейтинг@Mail.ru
Колумбийская НКО ведет поиск 300 наемников, воевавших за ВСУ - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:52 22.05.2026
Колумбийская НКО ведет поиск 300 наемников, воевавших за ВСУ

Около 300 колумбийских наемников пропали без вести на Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Колумбийская НКО "Голоса тех, кого нет" ведет поиск порядка 300 пропавших наемников, воевавших за ВСУ.
  • Латиноамериканцев заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий, однако наемники используются на Украине как "пушечное мясо", часто погибают, после чего наниматели не выплачивают семьям компенсации и не содействуют репатриации тел.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Колумбийская НКО "Голоса тех, кого нет" (Las voces de los que ya no están) ведет поиск порядка 300 пропавших наемников, воевавших за ВСУ, рассказала РИА Новости руководитель организации Патрисия Мендиганьо.
"(Ведем поиск – ред.) приблизительно 300 человек, воевавших за Украину", - сообщила она.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Хакер назвал страны, из которых наемники едут на Украину
19 мая, 01:15
Собеседница агентства, муж которой полтора года назад пропал без вести, воюя за ВСУ, отметила, что ее НКО оказывает информационную помощь родным пропавших наемников, консультируя их о порядке направления соответствующих запросов в Киев и колумбийское посольство в Варшаве.
Латиноамериканцев заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", часто погибают, после чего наниматели не выплачивают семьям компенсации и не содействуют репатриации тел.
Президент Колумбии Густаво Петро в июле 2025 года назвал наемничество "ограблением страны". Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
В марте Колумбия присоединилась к международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Эксперт назвал истинную причину, по которой колумбийцы идут воевать за ВСУ
02:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКолумбияКиевГуставо ПетроНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала