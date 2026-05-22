Колумбийская НКО ведет поиск 300 наемников, воевавших за ВСУ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Колумбийская НКО "Голоса тех, кого нет" (Las voces de los que ya no están) ведет поиск порядка 300 пропавших наемников, воевавших за ВСУ, рассказала РИА Новости руководитель организации Патрисия Мендиганьо.

"(Ведем поиск – ред.) приблизительно 300 человек, воевавших за Украину", - сообщила она.

Собеседница агентства, муж которой полтора года назад пропал без вести, воюя за ВСУ , отметила, что ее НКО оказывает информационную помощь родным пропавших наемников, консультируя их о порядке направления соответствующих запросов в Киев и колумбийское посольство в Варшаве

Латиноамериканцев заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", часто погибают, после чего наниматели не выплачивают семьям компенсации и не содействуют репатриации тел.