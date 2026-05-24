МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Семьям наемников в 31-й бригаде ВСУ не выплачивают деньги и по году не отвечают на запросы о судьбе родственников, воевавших на украинской стороне, сообщила РИА Новости руководитель колумбийской НКО "Голоса тех, кого нет" (Las voces de los que ya no están) Патрисия Мендиганьо.
В феврале РИА Новости выяснило, что группировка наемников "Специальная латинская бригада" (СЛБ) присоединилась к 31-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.
"Подразделение А4773 (номер воинской части 31-й бригады - ред.) не отвечает по году, не выплачивает родственникам деньги", - сказала собеседница агентства.
Президент Колумбии Густаво Петро 5 мая этого года заявил, что 7 тысяч его соотечественников воюют и бессмысленно умирают на Украине, и подчеркнул, что его страна не хочет быть "экспортером смерти".
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и удобных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.