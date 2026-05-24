Краткий пересказ от РИА ИИ В 31-й бригаде ВСУ не выплачивают деньги семьям погибших наемников и по году не отвечают на запросы о судьбе родственников.

Латиноамериканцев заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и удобных условий, но в действительности они становятся "пушечным мясом" и сталкиваются с плохим отношением со стороны командования.

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Семьям наемников в 31-й бригаде ВСУ не выплачивают деньги и по году не отвечают на запросы о судьбе родственников, воевавших на украинской стороне, сообщила РИА Новости руководитель колумбийской НКО "Голоса тех, кого нет" (Las voces de los que ya no están) Патрисия Мендиганьо.

В феврале РИА Новости выяснило, что группировка наемников "Специальная латинская бригада" (СЛБ) присоединилась к 31-й отдельной механизированной бригаде ВСУ

"Подразделение А4773 (номер воинской части 31-й бригады - ред.) не отвечает по году, не выплачивает родственникам деньги", - сказала собеседница агентства.

Президент Колумбии Густаво Петро 5 мая этого года заявил, что 7 тысяч его соотечественников воюют и бессмысленно умирают на Украине , и подчеркнул, что его страна не хочет быть "экспортером смерти".