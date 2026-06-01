Сепеда не признал предварительный подсчет голосов на выборах в Колумбии

МЕХИКО, 1 июн - РИА Новости. Кандидат в президенты Колумбии от правящей коалиции "Исторический пакт" Иван Сепеда заявил, что не намерен признавать итоги предварительного подсчета голосов до завершения официальной проверки результатов избирательными комиссиями, указав на предполагаемые нарушения в ходе голосования.

"Только когда комиссии по проверке голосов полностью, четко и тщательно прояснят этот вопрос, мы выскажемся по поводу результатов сегодняшнего вечера", - заявил Сепеда, выступая перед сторонниками после публикации предварительных итогов голосования.

По его словам, необходимо проверить информацию о расхождении примерно в 805 тысяч записей между официальным списком избирателей и данными, использовавшимися в программном обеспечении для подсчета голосов. Кроме того, штаб кандидата изучает сообщения о возможных аномалиях на ряде избирательных участков.

С аналогичным заявлением ранее выступил президент Колумбии Густаво Петро . Глава государства сообщил, что не признает результаты предварительного подсчета голосов и будет ориентироваться исключительно на данные официального подсчета бюллетеней, который проводят избирательные комиссии под руководством судей.

Сепеда отверг возможные обвинения в нежелании признать поражение и подчеркнул, что речь идет не об отказе от демократических процедур, а о требовании проверить все поступившие жалобы и установить точные результаты голосования.

"Мы просим в рамках демократии, чтобы комиссии по проверке голосов выполнили свою работу и чтобы мы точно знали, сколько голосов получили по всей стране", - сказал кандидат.

При этом Сепеда фактически признал, что борьба продолжится во втором туре выборов.

"Мы победим во втором туре, в этом нет никаких сомнений", - заявил он, призвав сторонников начать мобилизацию для голосования 21 июня.

Говоря о своем сопернике, Сепеда обвинил его в связях с политическим наследием бывшего президента Альваро Урибе, с наркоторговцами и боевиками, охарактеризовав его политический проект как возвращение к прошлому.

Согласно последним предварительным данным национальной избирательной системы, после обработки 99,9% актов с избирательных участков кандидат от оппозиционного движения "Твердо за Родину" Абелардо де ла Эсприэлья набирает 43,73% голосов, а Сепеда - 40,91%.