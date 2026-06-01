Президент Колумбии не признал результаты предварительного подсчета голосов

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Колумбии Густаво Петро не признает результаты предварительного подсчета голосов на президентских выборах, согласно которым лидирует оппозиционный кандидат Абелардо де ля Эсприэлья.

Густаво Петро утверждает, что алгоритмы программного обеспечения для подсчета голосов трижды изменялись за неделю до выборов, и в системе появились данные о 800 тысячах человек, отсутствующих в официальном списке избирателей.

Президент подчеркнул, что будет ориентироваться только на официальные итоги проверки бюллетеней избирательными комиссиями.

МЕХИКО, 1 июн - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что не признает результаты предварительного подсчета голосов на президентских выборах, согласно которым лидирует оппозиционный кандидат Абелардо де ля Эсприэлья, и будет ориентироваться только на официальные итоги проверки бюллетеней избирательными комиссиями.

соцсети X. "Как президент я не принимаю результаты предварительного подсчета, проводимого частной компанией братьев Баутиста", - написал Петро

Под "братьями Баутиста" Петро имеет в виду семью Баутиста Паласио - владельцев и руководителей компании Thomas Greg & Sons, которая много лет участвует в организации избирательных процессов в Колумбии и является одним из крупнейших подрядчиков Национального регистрационного управления. Компания организовывает этапы выборов, логистику и программное обеспечение для предварительного подсчета голосов.

Глава государства утверждает, что в течение последней недели перед выборами алгоритмы программного обеспечения, используемого для подсчета голосов и обработки результатов, трижды изменялись. По его словам, в системе появились данные о 800 тысячах человек, отсутствующих в официальном списке избирателей.

"В настоящий момент существуют два реестра избирателей: официальный и тот, который используется в программном обеспечении братьев Баутиста и содержит дополнительно 800 тысяч человек", - заявил президент.

Петро также сообщил, что уже оспоренные результаты отдельных избирательных участков, по его мнению, свидетельствуют о добавлении "сотен тысяч голосов без наличия соответствующих избирателей".

Президент подчеркнул, что предварительный подсчет голосов не имеет юридически обязательной силы.

"В соответствии с законом обязательными для исполнения результатами, которые президент будет учитывать и признавать, являются результаты комиссий по проверке голосов, работающих под руководством судей республики", - указал глава государства.