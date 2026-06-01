Президент Колумбии не признал результаты предварительного подсчета голосов

МЕХИКО, 1 июн - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что не признает результаты предварительного подсчета голосов на президентских выборах, согласно которым лидирует оппозиционный кандидат Абелардо де ля Эсприэлья, и будет ориентироваться только на официальные итоги проверки бюллетеней избирательными комиссиями.
Под "братьями Баутиста" Петро имеет в виду семью Баутиста Паласио - владельцев и руководителей компании Thomas Greg & Sons, которая много лет участвует в организации избирательных процессов в Колумбии и является одним из крупнейших подрядчиков Национального регистрационного управления. Компания организовывает этапы выборов, логистику и программное обеспечение для предварительного подсчета голосов.
Глава государства утверждает, что в течение последней недели перед выборами алгоритмы программного обеспечения, используемого для подсчета голосов и обработки результатов, трижды изменялись. По его словам, в системе появились данные о 800 тысячах человек, отсутствующих в официальном списке избирателей.
"В настоящий момент существуют два реестра избирателей: официальный и тот, который используется в программном обеспечении братьев Баутиста и содержит дополнительно 800 тысяч человек", - заявил президент.
Петро также сообщил, что уже оспоренные результаты отдельных избирательных участков, по его мнению, свидетельствуют о добавлении "сотен тысяч голосов без наличия соответствующих избирателей".
Президент подчеркнул, что предварительный подсчет голосов не имеет юридически обязательной силы.
"В соответствии с законом обязательными для исполнения результатами, которые президент будет учитывать и признавать, являются результаты комиссий по проверке голосов, работающих под руководством судей республики", - указал глава государства.
Согласно последним данным национальной избирательной системы Колумбии, после обработки 99,9% актов с избирательных участков кандидат от оппозиционного движения "Твердо за Родину" де ля Эсприэлья набирает 43,73% (10,35 миллиона голосов), а кандидат от правящей коалиции "Исторический пакт" Иван Сепеда - 40,91% (9,69 миллиона голосов). Ни один из кандидатов не получает более 50% голосов, что означает необходимость проведения второго тура выборов 21 июня.
