Активистка рассказала, сколько пропавших наемников на Украине нашли живыми

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Из сотен наемников, пропавших на Украине, живым нашли лишь одного, сообщила РИА Новости руководитель НКО "Голоса тех, кого нет" Патрисия Мендиганьо.
"На наш запрос пришел ответ о том, что один из пропавших без вести находится в российском плену", — сказала собеседница агентства, помогающая семьям пропавших на Украине более чем 300 наемников найти информацию о них.
В начале мая президент Колумбии Густаво Петро заявил, что семь тысяч его соотечественников воюют и бессмысленно умирают на Украине, и подчеркнул, что его страна не хочет быть "экспортером смерти".
В марте Колумбия на фоне массового участия своих граждан в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.