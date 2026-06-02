Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число иностранных наемников на Украине оценивается в 16,5 тысяч человек.
- Около 30% иностранных наемников ВСУ, примерно пять тысяч человек, сосредоточены в Харьковской области.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Треть из всех иностранных наемников ВСУ воюют в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Число иностранных наемников на Украине оценивается в 16,5 тысяч штыков. Около 30% из всех иностранных наемников ВСУ, около пяти тысяч, сосредоточены в Харьковской области. Наибольшие потери (среди них - ред.), которые стремительно растут, приходятся на купянское направление", - рассказал собеседник агентства.
Ранее РИА Новости в силовых структурах рассказали, что на Украине воюют до 16,5 тысяч иностранных наемников, часть из которых достаточно быстро разрывают контракты с ВСУ. Семь тысяч из них - граждане Колумбии.
Президент Колумбии Густаво Петро называл наемничество "ограблением страны". Латиноамериканцев привлекают в ВСУ высокими обещаниями, но на деле они становятся расходным материалом: гибнут, сталкиваются с плохим обращением, а их семьи не получают обещанных компенсаций.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18