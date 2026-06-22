На президентских выборах в Колумбии побеждает крайне правый политик

Краткий пересказ от РИА ИИ Абелардо де ла Эсприэлья из правоконсервативного движения «Защитники Отечества» побеждает во втором туре президентских выборов в Колумбии по итогам предварительного подсчета 99,7% голосов.

Де ла Эсприэлья набирает 49,65% голосов, его соперник Иван Сепеда из левого блока «Исторический пакт» получает 48,7%.

Окончательные итоги голосования будут подведены после завершения официального подсчета и утверждения результатов избирательными органами.

МЕХИКО, 22 июн - РИА Новости. Кандидат от правоконсервативного движения "Защитники Отечества" Абелардо де ла Эсприэлья побеждает во втором туре президентских выборов в Колумбии по итогам предварительного подсчета 99,7% голосов, следует из данных трансляции Национального избирательного совета (CNE).

Согласно данным 20-го бюллетеня предварительного подсчета голосов, де ла Эсприэлья набирает 49,65%, или 12 931 544 голоса. Его соперник, кандидат от правящего левого блока "Исторический пакт" Иван Сепеда, получает 48,7%, что соответствует 12 684 994 голосам. Разрыв между кандидатами составляет 246 550 голосов.

К настоящему моменту обработаны данные с 121 714 из 122 020 избирательных участков. Число действительных бюллетеней превысило 26 миллионов.

Окончательные итоги голосования будут подведены после завершения официального подсчета и утверждения результатов избирательными органами.