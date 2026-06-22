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На президентских выборах в Колумбии побеждает крайне правый политик - РИА Новости, 22.06.2026
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02:00 22.06.2026 (обновлено: 02:08 22.06.2026)
На президентских выборах в Колумбии побеждает крайне правый политик

На президентских выборах в Колумбии побеждает оппозиционер де ла Эсприэлья

© AP Photo / Fernando VergaraФлаг Колумбии
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Fernando Vergara
Флаг Колумбии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Абелардо де ла Эсприэлья из правоконсервативного движения «Защитники Отечества» побеждает во втором туре президентских выборов в Колумбии по итогам предварительного подсчета 99,7% голосов.
  • Де ла Эсприэлья набирает 49,65% голосов, его соперник Иван Сепеда из левого блока «Исторический пакт» получает 48,7%.
  • Окончательные итоги голосования будут подведены после завершения официального подсчета и утверждения результатов избирательными органами.
МЕХИКО, 22 июн - РИА Новости. Кандидат от правоконсервативного движения "Защитники Отечества" Абелардо де ла Эсприэлья побеждает во втором туре президентских выборов в Колумбии по итогам предварительного подсчета 99,7% голосов, следует из данных трансляции Национального избирательного совета (CNE).
Согласно данным 20-го бюллетеня предварительного подсчета голосов, де ла Эсприэлья набирает 49,65%, или 12 931 544 голоса. Его соперник, кандидат от правящего левого блока "Исторический пакт" Иван Сепеда, получает 48,7%, что соответствует 12 684 994 голосам. Разрыв между кандидатами составляет 246 550 голосов.
К настоящему моменту обработаны данные с 121 714 из 122 020 избирательных участков. Число действительных бюллетеней превысило 26 миллионов.
Окончательные итоги голосования будут подведены после завершения официального подсчета и утверждения результатов избирательными органами.
В случае подтверждения результатов де ла Эсприэлья вступит в должность 7 августа и сменит на посту главы государства Густаво Петро. Срок президентских полномочий в Колумбии составляет четыре года.
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