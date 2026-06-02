Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина вербует колумбийцев на фронт, обещая службу в ВСУ на невоенных специальностях, заявил пленный наемник.
- Вербовщики ищут людей в тяжелом финансовом положении и заманивают их высокими гонорарами.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украина заманивает колумбийцев на фронт обманом, выбирая людей в тяжелом материальном положении и обещая службу в ВСУ на невоенных специальностях, рассказал пленный колумбийский наемник ВСУ Вильям Андрес Гальего Ороско.
"(Киев - ред.) вербует людей обманом, ищет тех, кто находится в тяжелом финансовом положении", - сообщил он в интервью телеканалу RT.
В мая президент Колумбии Густаво Петро заявил, что 7 тысяч его соотечественников воюют и бессмысленно умирают на Украине, и подчеркнул, что его страна не хочет быть "экспортером смерти".
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
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9 декабря 2025, 03:41