Рейтинг@Mail.ru
Наемник ВСУ рассказал, как Киев заманивает колумбийцев на фронт - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:32 02.06.2026
Наемник ВСУ рассказал, как Киев заманивает колумбийцев на фронт

Пленный наемник Ороско: Киев заманивает колумбийцев на фронт обманом

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаБоевики ВСУ
Боевики ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Боевики ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина вербует колумбийцев на фронт, обещая службу в ВСУ на невоенных специальностях, заявил пленный наемник.
  • Вербовщики ищут людей в тяжелом финансовом положении и заманивают их высокими гонорарами.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украина заманивает колумбийцев на фронт обманом, выбирая людей в тяжелом материальном положении и обещая службу в ВСУ на невоенных специальностях, рассказал пленный колумбийский наемник ВСУ Вильям Андрес Гальего Ороско.
"(Киев - ред.) вербует людей обманом, ищет тех, кто находится в тяжелом финансовом положении", - сообщил он в интервью телеканалу RT.
Гальего Ороско заявил, что вербовщики подходят к уличным торговцам или работникам автосервиса с предложениями поехать на Украину в качестве повара, парикмахера, сантехника, механика и обещают гонорары, многократно превышающие доходы этих людей в Колумбии.
В мая президент Колумбии Густаво Петро заявил, что 7 тысяч его соотечественников воюют и бессмысленно умирают на Украине, и подчеркнул, что его страна не хочет быть "экспортером смерти".
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Вид на Боготу, Колумбия - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Эксперт: Колумбия привлечет Киев к ответственности за вербовку наемников
9 декабря 2025, 03:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКолумбияКиевГуставо ПетроНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала