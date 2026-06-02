Наемник ВСУ рассказал, как Киев заманивает колумбийцев на фронт

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украина заманивает колумбийцев на фронт обманом, выбирая людей в тяжелом материальном положении и обещая службу в ВСУ на невоенных специальностях, рассказал пленный колумбийский наемник ВСУ Вильям Андрес Гальего Ороско.