Краткий пересказ от РИА ИИ Колумбия стала лидером по числу наемников в ВСУ из-за обилия граждан с военным опытом и безнаказанности рекрутеров, рассказал офицер запаса ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что семь тысяч колумбийских наемников воюют на Украине.

Латиноамериканцев заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий, но на деле они становятся "пушечным мясом" и часто погибают.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Обилие граждан с военным опытом и сравнительная безнаказанность рекрутеров сделали Колумбию лидером по числу наемников в ВСУ, рассказал РИА Новости офицер запаса ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

В мае президент Колумбии Густаво Петро заявил, что семь тысяч колумбийских наемников воюют и бессмысленно погибают на Украине, и подчеркнул, что его страна не хочет быть "экспортером смерти". Из Бразилии, крупнейшей страны Латинской Америки, на Украину с начала конфликта уехали порядка 500 наемников, делился ранее оценкой с РИА Новости Фариназу.

"Здесь играют роль два фактора. Во-первых, многолетняя война с повстанцами в Колумбии, что обеспечивает квалифицированную "рабочую силу". Кроме того, с моей точки зрения, рекрутеры работают безнаказанно в Колумбии, а в той же Бразилии это сложнее делать", - сказал он.

При этом, по его оценке, у президента Колумбии есть возможность преследовать в рамках закона организации, набирающие наемников в ВСУ.

« "Многие из них работают вне правового поля - не платят налоги, ведут сбор средств без раскрытия источников. Почему бы не использовать против них ту же налоговую службу?", - подчеркнул Фариназу.