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Ветеран объяснил, почему среди наемников ВСУ больше всего колумбийцев - РИА Новости, 18.07.2026
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02:41 18.07.2026
Ветеран объяснил, почему среди наемников ВСУ больше всего колумбийцев

Фариназу: рекрутеры наемников в ВСУ в Колумбии не несут наказания

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Колумбия стала лидером по числу наемников в ВСУ из-за обилия граждан с военным опытом и безнаказанности рекрутеров, рассказал офицер запаса ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.
  • Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что семь тысяч колумбийских наемников воюют на Украине.
  • Латиноамериканцев заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий, но на деле они становятся "пушечным мясом" и часто погибают.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Обилие граждан с военным опытом и сравнительная безнаказанность рекрутеров сделали Колумбию лидером по числу наемников в ВСУ, рассказал РИА Новости офицер запаса ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.
В мае президент Колумбии Густаво Петро заявил, что семь тысяч колумбийских наемников воюют и бессмысленно погибают на Украине, и подчеркнул, что его страна не хочет быть "экспортером смерти". Из Бразилии, крупнейшей страны Латинской Америки, на Украину с начала конфликта уехали порядка 500 наемников, делился ранее оценкой с РИА Новости Фариназу.
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"Здесь играют роль два фактора. Во-первых, многолетняя война с повстанцами в Колумбии, что обеспечивает квалифицированную "рабочую силу". Кроме того, с моей точки зрения, рекрутеры работают безнаказанно в Колумбии, а в той же Бразилии это сложнее делать", - сказал он.
При этом, по его оценке, у президента Колумбии есть возможность преследовать в рамках закона организации, набирающие наемников в ВСУ.
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"Многие из них работают вне правового поля - не платят налоги, ведут сбор средств без раскрытия источников. Почему бы не использовать против них ту же налоговую службу?", - подчеркнул Фариназу.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
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