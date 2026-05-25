Тела 99% пропавших на Украине наемников из Колумбии не нашли, заявили в НКО

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Лишь три тела пропавших на Украине наемников ВСУ из Колумбии удалось найти, 99% обнаружить не удается, заявила РИА Новости руководитель НКО "Голоса тех, кого нет" (Las voces de los que ya no están) Патрисия Мендиганьо.