Тела 99% пропавших на Украине наемников из Колумбии не нашли, заявили в НКО

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Лишь три тела пропавших на Украине наемников ВСУ из Колумбии удалось найти, 99% обнаружить не удается, заявила РИА Новости руководитель НКО "Голоса тех, кого нет" (Las voces de los que ya no están) Патрисия Мендиганьо.
Ранее она сообщала РИА Новости, что около 300 колумбийских наемников пропали без вести на Украине.
"Мы направили запросы на Украину. Были обнаружены три тела, и процедура их репатриации началась в прошлом году", - сообщила собеседница агентства, помогающая семьям пропавших наемников ВСУ найти о них информацию.
Таким образом, по ее словам, местоположение 99% пропавших на Украине колумбийцев остается неизвестным.
Мендиганьо отметила, что два тела удалось доставить в Колумбию, тогда как с третьим возникли бюрократические сложности.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что семь тысяч его соотечественников воюют и бессмысленно умирают на Украине. Он подчеркнул, что его страна не хочет быть "экспортером смерти". В марте Колумбия присоединилась к международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
В июле 2025 года Петро назвал наемничество "ограблением страны". Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о большом числе колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников.