Наемник из Колумбии сдался в плен в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас сдался в плен бойцам ВС России на купянском участке фронта.

Пленный рассказал, что его группа не получила обещанной помощи от командиров и он попал в плен после гибели своих товарищей.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас, воевавший в рядах ВСУ, сдался в плен бойцам РФ на купянском участке фронта.

Видео беседы с пленным оказалось в распоряжении РИА Новости.

"Я шел следом за другим человеком, более опытным, он затем подорвался на мине и погиб. Это всех нас повергло в ужас. Мы поддались панике, до цели задания так и не добрались", - рассказал пленный.

Он уточнил, что также получил ранение, и его группа ждала помощи, которую им пообещали командиры.

"Дней 10-12 мы просидели без помощи, мои товарищи погибли. Именно тогда я попал в плен", - рассказал наемник.

В начале мая президент Колумбии Густаво Петро заявил, что 7 тысяч его соотечественников воюют и бессмысленно умирают на Украине, и подчеркнул, что его страна не хочет быть "экспортером смерти". Еще в июле 2025 года глава государства назвал наемничество ограблением страны.

В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.