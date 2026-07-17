Наемник из Колумбии сдался в плен в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас сдался в плен бойцам ВС России на купянском участке фронта.
- Пленный рассказал, что его группа не получила обещанной помощи от командиров и он попал в плен после гибели своих товарищей.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас, воевавший в рядах ВСУ, сдался в плен бойцам РФ на купянском участке фронта.
Видео беседы с пленным оказалось в распоряжении РИА Новости.
"Я шел следом за другим человеком, более опытным, он затем подорвался на мине и погиб. Это всех нас повергло в ужас. Мы поддались панике, до цели задания так и не добрались", - рассказал пленный.
Он уточнил, что также получил ранение, и его группа ждала помощи, которую им пообещали командиры.
"Дней 10-12 мы просидели без помощи, мои товарищи погибли. Именно тогда я попал в плен", - рассказал наемник.
В начале мая президент Колумбии Густаво Петро заявил, что 7 тысяч его соотечественников воюют и бессмысленно умирают на Украине, и подчеркнул, что его страна не хочет быть "экспортером смерти". Еще в июле 2025 года глава государства назвал наемничество ограблением страны.
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.