В Колумбии сторонники Сепеды потребовали проверять избирательные участки

Краткий пересказ от РИА ИИ Сторонники кандидата от «Исторического пакта» Ивана Сепеды собрались у выставочного центра Corferias в Боготе, требуя тщательно проверить результаты каждого избирательного участка.

Кандидат правых сил Абелардо де ла Эсприэлья опережает Ивана Сепеду менее чем на один процентный пункт по данным предварительного подсчета голосов.

Юристы намерены оспаривать результаты на участках, где обнаружатся несоответствия в протоколах.

БОГОТА, 22 июн - РИА Новости. Сторонники кандидата от правящего левого "Исторического пакта" Ивана Сепеды собрались у выставочного центра Corferias в Боготе, где проходит официальный подсчет голосов на президентских выборах, требуя тщательно проверить результаты каждого избирательного участка.

"Мы будем здесь, защищая каждый голос. Любое нарушение, которое мы увидим, будет оспорено и обжаловано, но все - в рамках закона, потому что мы продолжаем верить в институты", - заявила РИА Новости избранный депутат от "Исторического пакта" Лаура Даниэла Бельтран Паломарес.

По ее словам, акция у Corferias возникла стихийно и не была организована штабом кандидата. Сторонники Сепеды собрались после публикации данных предварительного подсчета, согласно которым кандидат правых сил Абелардо де ла Эсприэлья опережает соперника менее чем на один процентный пункт.

Бельтран призвала сторонников сохранять спокойствие и использовать предусмотренные законом механизмы. "Мы просим людей сохранять спокойствие, продолжать мобилизоваться с тем же настроем, что сопровождал всю кампанию, но делать это мирно", - сказала она.

Юрист Хуан Себастьян Сандоваль Баррера, представляющий команду сенатора от партии "Зеленый альянс" Алехандро Авилы, рассказал РИА Новости, что наблюдатели и юристы проверяют соответствие данных в протоколах результатам, переданным в систему предварительного подсчета.

"Сегодня мы проверяем участок за участком, не было ли ошибок при передаче данных и заполнении форм C-14, которые могли повлиять на итоговый результат", - отметил он.

По словам Сандоваля, юристы намерены оспаривать результаты на участках, где обнаружатся несоответствия - ошибки в подсчетах, необоснованные исправления или отсутствие пояснений к изменениям в протоколах. Он добавил, что основные сложности возникают в отдаленных регионах страны, где цифровизация избирательного процесса развита слабее и сложнее обеспечить присутствие наблюдателей.