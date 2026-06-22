Рейтинг@Mail.ru
В Колумбии сторонники Сепеды потребовали проверять избирательные участки - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 22.06.2026 (обновлено: 09:29 22.06.2026)
В Колумбии сторонники Сепеды потребовали проверять избирательные участки

В Боготе сторонники Сепеды требуют тщательно следить за нарушениями

© AP Photo / Fernando VergaraФлаг Колумбии
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Fernando Vergara
Флаг Колумбии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сторонники кандидата от «Исторического пакта» Ивана Сепеды собрались у выставочного центра Corferias в Боготе, требуя тщательно проверить результаты каждого избирательного участка.
  • Кандидат правых сил Абелардо де ла Эсприэлья опережает Ивана Сепеду менее чем на один процентный пункт по данным предварительного подсчета голосов.
  • Юристы намерены оспаривать результаты на участках, где обнаружатся несоответствия в протоколах.
БОГОТА, 22 июн - РИА Новости. Сторонники кандидата от правящего левого "Исторического пакта" Ивана Сепеды собрались у выставочного центра Corferias в Боготе, где проходит официальный подсчет голосов на президентских выборах, требуя тщательно проверить результаты каждого избирательного участка.
"Мы будем здесь, защищая каждый голос. Любое нарушение, которое мы увидим, будет оспорено и обжаловано, но все - в рамках закона, потому что мы продолжаем верить в институты", - заявила РИА Новости избранный депутат от "Исторического пакта" Лаура Даниэла Бельтран Паломарес.
Кандидат в президенты Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья во время выступления перед сторонниками после оглашения результатов первого тура президентских выборов - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
На президентских выборах в Колумбии побеждает крайне правый политик
Вчера, 02:00
По ее словам, акция у Corferias возникла стихийно и не была организована штабом кандидата. Сторонники Сепеды собрались после публикации данных предварительного подсчета, согласно которым кандидат правых сил Абелардо де ла Эсприэлья опережает соперника менее чем на один процентный пункт.
Бельтран призвала сторонников сохранять спокойствие и использовать предусмотренные законом механизмы. "Мы просим людей сохранять спокойствие, продолжать мобилизоваться с тем же настроем, что сопровождал всю кампанию, но делать это мирно", - сказала она.
Юрист Хуан Себастьян Сандоваль Баррера, представляющий команду сенатора от партии "Зеленый альянс" Алехандро Авилы, рассказал РИА Новости, что наблюдатели и юристы проверяют соответствие данных в протоколах результатам, переданным в систему предварительного подсчета.
"Сегодня мы проверяем участок за участком, не было ли ошибок при передаче данных и заполнении форм C-14, которые могли повлиять на итоговый результат", - отметил он.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Президент Колумбии не признал результаты предварительного подсчета голосов
1 июня, 04:40
По словам Сандоваля, юристы намерены оспаривать результаты на участках, где обнаружатся несоответствия - ошибки в подсчетах, необоснованные исправления или отсутствие пояснений к изменениям в протоколах. Он добавил, что основные сложности возникают в отдаленных регионах страны, где цифровизация избирательного процесса развита слабее и сложнее обеспечить присутствие наблюдателей.
Согласно данным предварительного подсчета голосов, после обработки более 99% бюллетеней де ла Эсприэлья набирает около 49,7% голосов, а Сепеда - около 48,7%. Сепеда заявил, что дождется официальных итогов голосования, подчеркнув, что предварительные результаты не имеют юридической силы. Президент Колумбии Густаво Петро также призвал не объявлять победителя до завершения официального подсчета голосов.
Вид на центр Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Сепеда не признал предварительный подсчет голосов на выборах в Колумбии
1 июня, 04:51
 
В миреБоготаКолумбияГуставо Петро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала