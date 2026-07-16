Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Полянский заявил, что ЕС исключил подлежащих призыву украинцев из программы защиты и это дает понять, что Брюссель устроит направление всех украинских мужчин на фронт силовым образом.

Он добавил, что Киев на западные деньги пытается "залатать дыры" при помощи иностранных наемников, в частности, колумбийцев, которых заманивают ложью.

По словам Полянского, президент Колумбии Густаво Петро заявил, что примерно семь тысяч колумбийцев воюют в составе ВСУ, а иностранных наемников больше не объединяют в отдельные подразделения — их перемешивают с украинцами.

ВЕНА, 16 июл - РИА Новости. Брюссель устроит, если всех мужчин Украины силовым образом направят на фронт, заявил постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

"ЕС официально исключил подлежащих призыву украинцев из программы защиты, пока применительно к новым соискателям убежища. Таким образом Европа дает понять, что даже если все украинские мужчины будут силовым образом направлены на убой на фронт, Брюссель это будет устраивать", - сказал Полянский на постсовете ОБСЕ в четверг. Заседание закрыто для прессы. Текст выступления Полянского есть в распоряжении РИА Новости.

"Ведь не для того Запад как минимум с 2014 года реализовывал на наших границах проект "Анти-Россия", чтобы вот так вот просто взять и подумать о правах и интересах украинцев. Они их не интересуют так же, как и права русских, чем больше их погибнет, тем проще будет западным неоколонизаторам запустить руки в природные ресурсы своих восточных соседей", - добавил дипломат. По его словам, многие на Украине уже прозрели в этом отношении, но с прозападной диктатурой Владимира Зеленского пока сделать ничего не могут.

"А поскольку украинцы попросту заканчиваются, Киев на западные деньги пытается "залатать дыры" при помощи иностранных наемников. Показательной в этом плане стала история колумбийцев", - пояснил постпред РФ. Он привел данные, согласно которым 2 июня 2026 года пленный колумбийский наемник Вильям Андрес Гальего Ороско рассказал, что Киев сознательно заманивает граждан его страны в ряды ВСУ с помощью лжи - по его словам, украинские вербовщики выбирают самых бедных и отчаянных людей – уличных торговцев или сотрудников автосервисов, у которых нет стабильного дохода.

"Им обещают, что на Украине они будут работать всего лишь поварами, парикмахерами, сантехниками или механиками, сулят гонорары, во много раз превышающие их заработки на родине, а потом обманным путем заставляют воевать. Колумбийцам обещают до 19 миллионов песо в месяц (около 5,2 тысячи долларов США) – на фоне средней зарплаты в Колумбии примерно 300–400 долларов. Однако, как выясняется, значительная часть обещаний либо не выполняется, либо существенно искажается", - отметил Полянский. Он пояснил, что после подписания контракта будущих наемников собирают в Боготе и перебрасывают на Украину, где они сталкиваются с тяжелыми бытовыми условиями: нехваткой еды, воды, медицинской помощи.

Как добавил постпред РФ, документы у них изымают, а любые попытки покинуть службу пресекаются, вплоть до физической расправы. Родственники погибших прямо называют происходящее "формой торговли людьми".