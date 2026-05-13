05:30 13.05.2026 (обновлено: 09:38 13.05.2026)
Эксперт рассказал, сколько ВСУ платят наемникам из Колумбии

Колумбийские наемники ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Колумбийским наемникам ВСУ платят порядка 600 долларов, тогда как их сослуживцам из европейских стран - до 4 тысяч долларов, сообщил РИА Новости полковник колумбийской полиции в отставке Омар Рохас.
"Солдату из европейской страны платят 3-4 тысячи долларов, а колумбийцу - долларов 600", - рассказал он.
В мае президент Колумбии Густаво Петро заявил, что 7 тысяч его соотечественников воюют и бессмысленно умирают на Украине, и подчеркнул, что его страна не хочет быть "экспортером смерти".
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Турецкие наемники на Украине недовольны, что им снизили обещанные выплаты
3 мая, 06:22
 
