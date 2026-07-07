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Двое колумбийских наемников раскаялись в решении воевать за ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2026
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Двое колумбийских наемников раскаялись в решении воевать за ВСУ, пишут СМИ

Cronista: двое колумбийских наемников ВСУ раскаялись в решении воевать за Киев

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое колумбийских наемников ВСУ раскаялись в решении воевать за Киев из-за тяжелого положения на Украине.
  • Наемники призвали соотечественников не ехать воевать в рядах ВСУ и сообщили, что командиры отправляют их на выполнение «самоубийственных задач».
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Двое колумбийских наемников ВСУ раскаялись в решении воевать за Киев из-за тяжелого положения, в котором они оказались на Украине, пишет портал Cronista.
"Два колумбийских наемника, воюющих на Украине, рассказали о тяжелом положении, в котором они оказались... заверили в том, что раскаиваются в своем решении поехать на фронт", - сказано в публикации со ссылкой на заявление наемников в соцсетях.
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Колумбийцы, одного из которых зовут Оскар Боканегра Мартинес, сообщили, что командиры отправляют их на выполнение "самоубийственных задач". Наемники также призвали соотечественников отказаться от предложения воевать в рядах ВСУ.
"Нас здесь держат в положении арестантов. Если мы не будем подчиняться, нас убьют. Мы голодаем... Пожалуйста, не приезжайте сюда. Нам нужна помощь, чтобы нас отсюда вытащили", - приводит их слова Cronista.
В начале мая президент Колумбии Густаво Петро заявил, что 7 тысяч его соотечественников воюют и бессмысленно умирают на Украине, и подчеркнул, что его страна не хочет быть "экспортером смерти". Еще в июле 2025 года глава государства назвал наемничество ограблением страны.
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
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