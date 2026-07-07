Краткий пересказ от РИА ИИ Двое колумбийских наемников ВСУ раскаялись в решении воевать за Киев из-за тяжелого положения на Украине.

Наемники призвали соотечественников не ехать воевать в рядах ВСУ и сообщили, что командиры отправляют их на выполнение «самоубийственных задач».

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Двое колумбийских наемников ВСУ раскаялись в решении воевать за Киев из-за тяжелого положения, в котором они оказались на Украине, пишет портал Двое колумбийских наемников ВСУ раскаялись в решении воевать за Киев из-за тяжелого положения, в котором они оказались на Украине, пишет портал Cronista

"Два колумбийских наемника, воюющих на Украине , рассказали о тяжелом положении, в котором они оказались... заверили в том, что раскаиваются в своем решении поехать на фронт", - сказано в публикации со ссылкой на заявление наемников в соцсетях.

Колумбийцы, одного из которых зовут Оскар Боканегра Мартинес, сообщили, что командиры отправляют их на выполнение "самоубийственных задач". Наемники также призвали соотечественников отказаться от предложения воевать в рядах ВСУ

"Нас здесь держат в положении арестантов. Если мы не будем подчиняться, нас убьют. Мы голодаем... Пожалуйста, не приезжайте сюда. Нам нужна помощь, чтобы нас отсюда вытащили", - приводит их слова Cronista.

В начале мая президент Колумбии Густаво Петро заявил, что 7 тысяч его соотечественников воюют и бессмысленно умирают на Украине, и подчеркнул, что его страна не хочет быть "экспортером смерти". Еще в июле 2025 года глава государства назвал наемничество ограблением страны.

В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.