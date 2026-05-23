06:07 23.05.2026
Колумбийская НКО запросила у Киева информацию о 35 пропавших наемниках

Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Колумбийская НКО "Голоса тех, кого нет" отправила властям в Киеве запрос о предоставлении информации о 35 пропавших без вести колумбийских наемниках ВСУ.
  • Никаких деталей получить от представителей киевского режима пока не удалось, даже ответ из украинской прокуратуры о начале поиска пропавших пришлось ждать около месяца.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Колумбийская НКО "Голоса тех, кого нет" (Las voces de los que ya no están) отправила властям в Киеве запрос о предоставлении информации о 35 пропавших без вести колумбийских наемниках ВСУ, рассказала РИА Новости руководитель организации Патрисия Мендиганьо.
"Два месяца назад мы отправили список из 35 пропавших без вести колумбийцах", - сообщила собеседница агентства.
По ее словам, никаких деталей получить от представителей киевского режима пока не удалось. Даже ответ из украинской прокуратуры, что процесс поиска пропавших начат, пришлось ждать около месяца.
Латиноамериканцев заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", часто погибают, после чего наниматели не выплачивают семьям компенсации и не содействуют репатриации тел.
Президент Колумбии Густаво Петро в июле 2025 года назвал наемничество "ограблением страны". Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
В марте Колумбия присоединилась к международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
