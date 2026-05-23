Эксперт объяснил, почему колумбийцы недооценивают риски службы в ВСУ
01:54 23.05.2026
Эксперт объяснил, почему колумбийцы недооценивают риски службы в ВСУ

РИА Новости: колумбийские наемники не понимают масштаб конфликта на Украине

Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Колумбийские наемники недооценивают риски своего участия в боевых действиях на стороне ВСУ, потому что не осознают масштаб украинского конфликта и размах боевых действий, поделился мнением с РИА Новости аналитик в сфере вооруженных конфликтов Виктор Курреа-Луго.
"Они не понимают, что такое международный военный конфликт. Они недооценивают, не понимают его масштаб", - пояснил эксперт.
Собеседник агентства отметил, что колумбийские отставные военные, имеющие опыт низкоинтенсивных боевых действий на родине, не осознают значение артиллерии, дронов, авиации в украинском конфликте, думая, что их прошлого опыта достаточно для участия в боях на стороне ВСУ.
В мае президент Колумбии Густаво Петро заявил, что семь тысяч его соотечественников воюют и бессмысленно умирают на Украине, и подчеркнул, что его страна не хочет быть "экспортером смерти".
В июле 2025 года Петро назвал наемничество "ограблением страны". Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
В марте Колумбия присоединилась к международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКолумбияУкраинаРоссияГуставо ПетроНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )Вооруженные силы Украины
 
 
