МЕХИКО, 1 июн - РИА Новости. Колумбию ждет второй тур президентских выборов, поскольку ни один из кандидатов не набирает необходимого для победы большинства голосов, следует из данных Национального избирательного совета CNE.

Согласно опубликованным результатам, после обработки информации со 113 296 из 122 020 избирательных участков, или 92,85% от общего числа, лидирует кандидат от оппозиционного движения "Твердо за Родину" Абелардо де ла Эсприэлья, получивший 9 515 558 голосов, что соответствует 43,63%.

На втором месте находится кандидат от правящей левой коалиции "Исторический пакт" Иван Сепеда, за которого проголосовали 8 977 429 избирателей, или 41,17%.

Аналитики перед голосованием отмечали, что Колумбия голосует в условиях высокой политической поляризации, называя основными претендентами на победу именно Сепеду и Эсприэлью. Разрыв между двумя лидерами составляет около 538 тысяч голосов.

Де ла Эсприэлья - известный колумбийский адвокат и политический новичок, который строил кампанию на обещаниях жесткой борьбы с преступностью, усиления мер безопасности, снижения налогов и защиты консервативных ценностей. Его часто сравнивают с президентом Сальвадора Наибом Букеле из-за акцента на силовых методах борьбы с преступностью.

Сепеда представляет левый лагерь действующего президента Густаво Петро. Сенатор выступает за продолжение социальных реформ, переговоры с вооруженными группировками, расширение доступа к здравоохранению и меры по сокращению социального неравенства.

Поскольку ни один из кандидатов не сможет преодолеть порог в 50% плюс один голос, де ла Эсприэлья и Сепеда встретятся во втором туре выборов, который назначен на 21 июня.