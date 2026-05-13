Рейтинг@Mail.ru
Президент Колумбии отверг идею вхождения Венесуэлы в состав США - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 13.05.2026 (обновлено: 09:17 13.05.2026)
Президент Колумбии отверг идею вхождения Венесуэлы в состав США

Президент Колумбии Петро отверг идею вхождения Венесуэлы в состав США

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Колумбии Густаво Петро отверг идею возможного вхождения Венесуэлы в состав США.
  • Заявление Петро стало реакцией на публикацию в официальных аккаунтах США изображения, на котором Венесуэла была обозначена как «51-й штат» Соединенных Штатов.
  • Петро заявил, что идея вхождения Венесуэлы в состав США противоречит наследию Симона Боливара и не может быть реализована без согласия венесуэльского народа.
МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро отверг идею возможного вхождения Венесуэлы в состав США, заявив, что она противоречит наследию Симона Боливара и не может быть реализована без согласия венесуэльского народа.
Заявление Петро стало реакцией на публикацию в официальных аккаунтах США изображения, на котором Венесуэла была обозначена как "51-й штат" Соединенных Штатов. Ранее президент США Дональд Трамп также допускал подобные высказывания в публичном пространстве.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Венесуэла никогда не станет американским штатом, заявила Родригес
11 мая, 21:33
"Этот официальный твит Белого дома является идеей, полностью противоположной идее Симона Боливара", - написал Петро в своем блоге в соцсети X.
По словам колумбийского лидера, подобный сценарий невозможен без согласия граждан Венесуэлы, которым в таком случае пришлось бы предать основателя Великой Колумбии и свободной Венесуэлы Симона Боливара.
Петро неоднократно выступал в защиту суверенитета Венесуэлы и призывал к уважению международного права в отношении соседней страны. Колумбия и Венесуэла имеют общую границу протяженностью более 2,2 тысяч километров и тесные исторические связи со времен, когда они входили в состав одного государства.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Трамп всерьез рассматривает присоединение Венесуэлы к США, сообщили СМИ
11 мая, 19:02
 
В миреВенесуэлаКолумбияСШАДональд ТрампСимон БоливарГуставо Петро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала