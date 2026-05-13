Президент Колумбии отверг идею вхождения Венесуэлы в состав США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Колумбии Густаво Петро отверг идею возможного вхождения Венесуэлы в состав США.
- Заявление Петро стало реакцией на публикацию в официальных аккаунтах США изображения, на котором Венесуэла была обозначена как «51-й штат» Соединенных Штатов.
- Петро заявил, что идея вхождения Венесуэлы в состав США противоречит наследию Симона Боливара и не может быть реализована без согласия венесуэльского народа.
МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро отверг идею возможного вхождения Венесуэлы в состав США, заявив, что она противоречит наследию Симона Боливара и не может быть реализована без согласия венесуэльского народа.
Заявление Петро стало реакцией на публикацию в официальных аккаунтах США изображения, на котором Венесуэла была обозначена как "51-й штат" Соединенных Штатов. Ранее президент США Дональд Трамп также допускал подобные высказывания в публичном пространстве.
"Этот официальный твит Белого дома является идеей, полностью противоположной идее Симона Боливара", - написал Петро в своем блоге в соцсети X.
По словам колумбийского лидера, подобный сценарий невозможен без согласия граждан Венесуэлы, которым в таком случае пришлось бы предать основателя Великой Колумбии и свободной Венесуэлы Симона Боливара.
Петро неоднократно выступал в защиту суверенитета Венесуэлы и призывал к уважению международного права в отношении соседней страны. Колумбия и Венесуэла имеют общую границу протяженностью более 2,2 тысяч километров и тесные исторические связи со времен, когда они входили в состав одного государства.