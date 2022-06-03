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Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в мире в 2020-2022 годах - РИА Новости, 03.06.2022
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Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в мире в 2020-2022 годах
Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в мире в 2020-2022 годах - РИА Новости, 03.06.2022
Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в мире в 2020-2022 годах
в Германии региональный поезд сошел с рельсов неподалеку от города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария). РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:07
2022-06-03T17:07
справки
в мире
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20223 июня в Германии региональный поезд сошел с рельсов неподалеку от города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария). 16 мая в испанском автономном обществе Каталония на станции Сан-Бой-де-Льобрегат товарный состав после схода с рельсов задел пассажирский поезд. В результате инцидента погиб машинист одного из поездов, 85 человек пострадали. 14 февраля в Мюнхене (ФРГ) районе станции Эбенхаузен-Шлэфтларн произошло столкновение двух поездов. В момент аварии в них находились 95 пассажиров. В результате ЧП один человек погиб, более 40 получили ранения.13 января в штате Западная Бенгалия Индии произошло крушение поезда, который перевозил 1053 пассажира. В результате "неизвестного рывка" 12 вагонов состава сошли с рельсов или столкнулись друг с другом, два из них перевернулись. Девять человек погибли и более 70 пострадали. 20217 октября в Тунисе в районе вокзала города Бен-Арус на севере страны пригородная электричка столкнулась с поездом, следовавшим по маршруту Тунис – Сус. 25 сентября в американском штате Монтана поезд сошел с рельсов рядом с населенным пунктом Джоплин. В результате аварии три человека погибли, более 50 пострадали. В момент крушения в поезде находились 141 пассажир и 16 железнодорожников. Поезд состоял из двух локомотивов и 10 вагонов, восемь из них сошли с рельсов.4 августа на юго-западе Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Машинист одного из поездов проехал на красный сигнал семафора, после чего произошло столкновение с другим поездом. В результате крушения погибли оба машиниста и один пассажир, около 70 человек получили ранения. 7 июня в провинции Синд в Пакистане произошло столкновение двух поездов. Авария произошла, когда один поезд-экспресс врезался в другой поезд, сошедший с рельсов. По словам очевидцев ЧП, большинство пассажиров поездов в момент столкновения спали. В поездах находилось около 1100 пассажиров. В результате аварии погибли 63 человека, пострадали около 70 человек.24 мая в Куала-Лумпуре в Малайзии в 20.33 по местному времени (15:33 мск) произошло столкновение двух поездов, один из которых был пустым. Во втором поезде находились 232 человека. Министр транспорта Малайзии сообщил, что 166 человек пострадали.18 апреля в Египте в провинции Кальюбия к северу от Каира несколько вагонов поезда сошли с рельсов. В результате аварии погибли 23 человека, еще 139 пострадали.2 апреля на Тайване около 09.00 (04.00 мск) в туннеле "Дациншуй" на отрезке в уезде Хуалянь поезд столкнулся с камнеуборочной машиной, что привело к сходу вагонов. Причиной аварии стала плохо припаркованная камнеуборочная техника, которая соскользнула и столкнулась с поездом. В составе поезда было восемь вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров. Второй и третий вагон сошли с рельсов, четвертый и пятый вагон были сильно деформированы.В результате аварии погибли 40 человек, более 60 пострадали.26 марта на юге Египта в городе Тахта провинции Сохаг произошло столкновение двух пассажирских поездов. Погибли 32 человека, пострадали 165 человек. 202019 декабря в округе Джайпурхат на севере Бангладеш автобус столкнулся с поездом. Поезд протащил автобус по рельсам около 500 метров, десять человек из числа пассажиров автобуса скончались на месте, еще двое пострадавших скончались в больнице. По данным полиции, авария произошла из-за того, что сотрудник, работавший на железнодорожном переезде, уснул и не опустил шлагбаум. 11 октября в таиландской провинции Чаченгсао в 80 километрах от Бангкока автобус столкнулся с товарным поездом. Автобус, следовавший из провинции Самутпракан в один из буддийских храмов провинции Чаченгсао, неожиданно выехал на регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума при горевшем красном семафоре, предупреждающем о прохождении поезда. Подходивший к переезду товарный состав начал экстренное торможение, однако не успел снизить скорость и остановиться и протаранил автобус. Удар пришелся на кабину водителя и первые ряды сидений.В момент аварии в автобусе находились около 60 человек, 20 человек из них погибли на месте, более 30 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы. 31 июля в Португалии в округе Коимбра после столкновения с дорожно-ремонтной машиной сошел с рельсов высокоскоростной поезд. Два человека погибли, 43 получили ранения, семеро были госпитализированы в тяжелом состоянии. Оба погибших находились в дорожно-ремонтной машине.14 июля в Чехии в районе станции Чески Брод к востоку от Праги пассажирский поезд врезался в стоящий на путях грузовой состав. Погиб один человек, более 30 получили ранения. 7 июля в Чехии на участке железной дороги Карловы Вары – Пернинк произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов. Три человека погибли, пострадали 24 пассажира. 30 марта в Китае в провинции Хунань сошли с рельсов и перевернулись несколько вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Цзинаня в Гуанчжоу. Причиной аварии стал оползень, сошедший на железнодорожные пути. В передней части состава возник пожар. Погиб один человек, 127 пострадали.20 февраля в Австралии в штате Виктория сошли с рельсов локомотив и пять вагонов пассажирского поезда. Два человека погибли, 12 получили ранения.6 февраля на севере Италии в окрестностях города Лоди потерпел крушение высокоскоростной поезд Frecciarossa ("Красная стрела"), следовавший из Милана в Солерно. При сходе с рельсов два вагона перевернулись. Погибли два машиниста, 28 пассажиров пострадали.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Артем Смирнов
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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справки, в мире
17:07 03.06.2022
 

Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в мире в 2020-2022 годах

© AFP 2022 / Network picturesНа месте схода с рельсов поезда неподалеку от города Гармиш-Партенкирхен, Германия
На месте схода с рельсов поезда неподалеку от города Гармиш-Партенкирхен, Германия - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AFP 2022 / Network pictures
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2022

3 июня в Германии региональный поезд сошел с рельсов неподалеку от города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария).
16 мая в испанском автономном обществе Каталония на станции Сан-Бой-де-Льобрегат товарный состав после схода с рельсов задел пассажирский поезд. В результате инцидента погиб машинист одного из поездов, 85 человек пострадали.
14 февраля в Мюнхене (ФРГ) районе станции Эбенхаузен-Шлэфтларн произошло столкновение двух поездов. В момент аварии в них находились 95 пассажиров. В результате ЧП один человек погиб, более 40 получили ранения.
13 января в штате Западная Бенгалия Индии произошло крушение поезда, который перевозил 1053 пассажира. В результате "неизвестного рывка" 12 вагонов состава сошли с рельсов или столкнулись друг с другом, два из них перевернулись. Девять человек погибли и более 70 пострадали.

2021

7 октября в Тунисе в районе вокзала города Бен-Арус на севере страны пригородная электричка столкнулась с поездом, следовавшим по маршруту Тунис – Сус.
25 сентября в американском штате Монтана поезд сошел с рельсов рядом с населенным пунктом Джоплин. В результате аварии три человека погибли, более 50 пострадали. В момент крушения в поезде находились 141 пассажир и 16 железнодорожников. Поезд состоял из двух локомотивов и 10 вагонов, восемь из них сошли с рельсов.
4 августа на юго-западе Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Машинист одного из поездов проехал на красный сигнал семафора, после чего произошло столкновение с другим поездом. В результате крушения погибли оба машиниста и один пассажир, около 70 человек получили ранения.
7 июня в провинции Синд в Пакистане произошло столкновение двух поездов. Авария произошла, когда один поезд-экспресс врезался в другой поезд, сошедший с рельсов. По словам очевидцев ЧП, большинство пассажиров поездов в момент столкновения спали.
В поездах находилось около 1100 пассажиров. В результате аварии погибли 63 человека, пострадали около 70 человек.
24 мая в Куала-Лумпуре в Малайзии в 20.33 по местному времени (15:33 мск) произошло столкновение двух поездов, один из которых был пустым. Во втором поезде находились 232 человека. Министр транспорта Малайзии сообщил, что 166 человек пострадали.
18 апреля в Египте в провинции Кальюбия к северу от Каира несколько вагонов поезда сошли с рельсов. В результате аварии погибли 23 человека, еще 139 пострадали.
2 апреля на Тайване около 09.00 (04.00 мск) в туннеле "Дациншуй" на отрезке в уезде Хуалянь поезд столкнулся с камнеуборочной машиной, что привело к сходу вагонов. Причиной аварии стала плохо припаркованная камнеуборочная техника, которая соскользнула и столкнулась с поездом. В составе поезда было восемь вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров. Второй и третий вагон сошли с рельсов, четвертый и пятый вагон были сильно деформированы.
В результате аварии погибли 40 человек, более 60 пострадали.
26 марта на юге Египта в городе Тахта провинции Сохаг произошло столкновение двух пассажирских поездов. Погибли 32 человека, пострадали 165 человек.

2020

19 декабря в округе Джайпурхат на севере Бангладеш автобус столкнулся с поездом. Поезд протащил автобус по рельсам около 500 метров, десять человек из числа пассажиров автобуса скончались на месте, еще двое пострадавших скончались в больнице. По данным полиции, авария произошла из-за того, что сотрудник, работавший на железнодорожном переезде, уснул и не опустил шлагбаум.
11 октября в таиландской провинции Чаченгсао в 80 километрах от Бангкока автобус столкнулся с товарным поездом. Автобус, следовавший из провинции Самутпракан в один из буддийских храмов провинции Чаченгсао, неожиданно выехал на регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума при горевшем красном семафоре, предупреждающем о прохождении поезда. Подходивший к переезду товарный состав начал экстренное торможение, однако не успел снизить скорость и остановиться и протаранил автобус. Удар пришелся на кабину водителя и первые ряды сидений.
В момент аварии в автобусе находились около 60 человек, 20 человек из них погибли на месте, более 30 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы.
31 июля в Португалии в округе Коимбра после столкновения с дорожно-ремонтной машиной сошел с рельсов высокоскоростной поезд. Два человека погибли, 43 получили ранения, семеро были госпитализированы в тяжелом состоянии. Оба погибших находились в дорожно-ремонтной машине.
14 июля в Чехии в районе станции Чески Брод к востоку от Праги пассажирский поезд врезался в стоящий на путях грузовой состав. Погиб один человек, более 30 получили ранения.
7 июля в Чехии на участке железной дороги Карловы Вары – Пернинк произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов. Три человека погибли, пострадали 24 пассажира.
30 марта в Китае в провинции Хунань сошли с рельсов и перевернулись несколько вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Цзинаня в Гуанчжоу. Причиной аварии стал оползень, сошедший на железнодорожные пути. В передней части состава возник пожар. Погиб один человек, 127 пострадали.
20 февраля в Австралии в штате Виктория сошли с рельсов локомотив и пять вагонов пассажирского поезда. Два человека погибли, 12 получили ранения.
6 февраля на севере Италии в окрестностях города Лоди потерпел крушение высокоскоростной поезд Frecciarossa ("Красная стрела"), следовавший из Милана в Солерно. При сходе с рельсов два вагона перевернулись. Погибли два машиниста, 28 пассажиров пострадали.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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