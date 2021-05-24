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В Малайзии более 160 человек пострадали при столкновении поездов

В Малайзии более 160 человек пострадали при столкновении поездов - РИА Новости, 24.05.2021

В Малайзии более 160 человек пострадали при столкновении поездов

Сто шестьдесят шесть человек пострадали при лобовом столкновении двух легкорельсовых поездов в Куала-Лумпуре, сообщила газета Malay Mail со ссылкой на министра... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T19:33

2021-05-24T19:33

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малайзия

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Сто шестьдесят шесть человек пострадали при лобовом столкновении двух легкорельсовых поездов в Куала-Лумпуре, сообщила газета Malay Mail со ссылкой на министра транспорта Малайзии Ви Ка Сионга.Уточняется, что 47 человек получили серьезные травмы, их доставили в больницу.ЧП произошло в 20:33 по местному времени (15:33 мск). Один из поездов шел пустым, во втором находились 232 человека.Министр подчеркнул, что это первое подобное ЧП за 23 года работы легкорельсового транспорта в стране, начато расследование.

куала-лумпур

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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куала-лумпур, малайзия, в мире