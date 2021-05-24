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В Малайзии более 160 человек пострадали при столкновении поездов
В Малайзии более 160 человек пострадали при столкновении поездов - РИА Новости, 24.05.2021
В Малайзии более 160 человек пострадали при столкновении поездов
Сто шестьдесят шесть человек пострадали при лобовом столкновении двух легкорельсовых поездов в Куала-Лумпуре, сообщила газета Malay Mail со ссылкой на министра... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T19:33
2021-05-24T19:33
2021-05-24T21:42
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Сто шестьдесят шесть человек пострадали при лобовом столкновении двух легкорельсовых поездов в Куала-Лумпуре, сообщила газета Malay Mail со ссылкой на министра транспорта Малайзии Ви Ка Сионга.Уточняется, что 47 человек получили серьезные травмы, их доставили в больницу.ЧП произошло в 20:33 по местному времени (15:33 мск). Один из поездов шел пустым, во втором находились 232 человека.Министр подчеркнул, что это первое подобное ЧП за 23 года работы легкорельсового транспорта в стране, начато расследование.
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Кадры из попавшей в аварию электрички в в Куала-Лумпуре
По разным данным, от 166 до 210 человек пострадали в результате аварии в Куала-Лумпуре. В тоннеле столкнулись две электрички, одна из них была пустой. К счастью, обошлось без жертв.
2021-05-24T19:33
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