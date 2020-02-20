В Австралии не менее двух человек погибли при аварии поезда

Инцидент произошел в четверг недалеко от железнодорожной станции Уоллан примерно в 45 километрах от Мельбурна. С рельсов сошли пять вагонов поезда и локомотив. В момент происшествия в поезде могли находиться около 200 человек. Движение поездов между Мельбурном и Сиднеем было приостановлено.