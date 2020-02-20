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В Австралии не менее двух человек погибли при аварии поезда
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РИА Новости

В Австралии не менее двух человек погибли при аварии поезда

14:01 20.02.2020
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© Flickr / sv1amboМашины скорой помощи в Австралии
Машины скорой помощи в Австралии
© Flickr / sv1ambo
Машины скорой помощи в Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Не менее двух человек погибли, один госпитализирован при схождении пассажирского поезда с рельсов в штате Виктория в Австралии, сообщает телеканал 10News со ссылкой на скорую помощь штата.
Инцидент произошел в четверг недалеко от железнодорожной станции Уоллан примерно в 45 километрах от Мельбурна. С рельсов сошли пять вагонов поезда и локомотив. В момент происшествия в поезде могли находиться около 200 человек. Движение поездов между Мельбурном и Сиднеем было приостановлено.
"Полиция подтвердила, что два человека скончались на месте. Одного человека доставляют воздушным транспортом в Мельбурн. Состояние большого числа человек изучают, но, похоже, они не получили серьезных ранений", - приводит телеканал сообщение скорой помощи.
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Виктория (Австралия)АвстралияВ мире
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