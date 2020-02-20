В Австралии не менее двух человек погибли при аварии поезда

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Не менее двух человек погибли, один госпитализирован при схождении пассажирского поезда с рельсов в штате Виктория в Австралии, сообщает телеканал 10News со ссылкой на скорую помощь штата.
Инцидент произошел в четверг недалеко от железнодорожной станции Уоллан примерно в 45 километрах от Мельбурна. С рельсов сошли пять вагонов поезда и локомотив. В момент происшествия в поезде могли находиться около 200 человек. Движение поездов между Мельбурном и Сиднеем было приостановлено.
"Полиция подтвердила, что два человека скончались на месте. Одного человека доставляют воздушным транспортом в Мельбурн. Состояние большого числа человек изучают, но, похоже, они не получили серьезных ранений", - приводит телеканал сообщение скорой помощи.
More pics ... of our train @abcnews @adamparkersky pic.twitter.com/mtV6hTPAeK— Dr Scott Rickard (@Rickard_Scott) February 20, 2020