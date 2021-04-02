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Названа предварительная причина крушения поезда на Тайване
Названа предварительная причина крушения поезда на Тайване
Причиной аварии пассажирского поезда на Тайване, по предварительным данным, стала плохо припаркованная камнеуборочная техника, сообщает Центральное... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T08:12
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тайвань
хуалянь
в мире
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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. Причиной аварии пассажирского поезда на Тайване, по предварительным данным, стала плохо припаркованная камнеуборочная техника, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.Ранее СМИ сообщали, что поезд столкнулся с камнеуборочной машиной, что привело к сходу вагонов."По предварительным данным Taiwan Railway, инженерная техника не была припаркована, она соскользнула и столкнулась с поездом", - говорится в сообщении агентства. Taiwan Railway намерена подать иск на управляющую техникой компанию.ЧП произошло около 09.00 (04.00 мск) в туннеле на отрезке в уезде Хуалянь. Авария произошла внутри туннеля "Дациншуй". В составе поезда было восемь вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров. Сообщается, что второй и третий вагон сошли с рельсов, четвертый и пятый вагон - сильно деформированы.По последним данным, четыре человека погибли, 36 человек обнаружены без признаков жизни, 61 пострадавший госпитализирован, еще 72 человека остаются заблокированными в вагонах.
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РИА Новости
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Кадры очевидцев с места крушения поезда на Тайване
Кадры очевидцев с места крушения поезда на Тайване
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тайвань, хуалянь, в мире

Названа предварительная причина крушения поезда на Тайване

08:12 02.04.2021 (обновлено: 12:27 02.04.2021)
 
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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. Причиной аварии пассажирского поезда на Тайване, по предварительным данным, стала плохо припаркованная камнеуборочная техника, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.
Ранее СМИ сообщали, что поезд столкнулся с камнеуборочной машиной, что привело к сходу вагонов.
"По предварительным данным Taiwan Railway, инженерная техника не была припаркована, она соскользнула и столкнулась с поездом", - говорится в сообщении агентства. Taiwan Railway намерена подать иск на управляющую техникой компанию.
ЧП произошло около 09.00 (04.00 мск) в туннеле на отрезке в уезде Хуалянь. Авария произошла внутри туннеля "Дациншуй". В составе поезда было восемь вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров. Сообщается, что второй и третий вагон сошли с рельсов, четвертый и пятый вагон - сильно деформированы.
По последним данным, четыре человека погибли, 36 человек обнаружены без признаков жизни, 61 пострадавший госпитализирован, еще 72 человека остаются заблокированными в вагонах.
Железнодорожная катастрофа на Тайване
© REUTERS / Facebook @hualienfastnews

Трагедия произошла около девяти часов утра по московскому времени в туннеле.

На месте крушения пассажирского поезда на Тайване
1 из 12

Трагедия произошла около девяти часов утра по московскому времени в туннеле.

© REUTERS / Facebook @hualienfastnews
© AFP 2021 / Handout / Taiwan Red Cross

Причиной стала плохо припаркованная инженерная техника.

На месте крушения пассажирского поезда на Тайване
2 из 12

Причиной стала плохо припаркованная инженерная техника.

© AFP 2021 / Handout / Taiwan Red Cross
© REUTERS / Taiwan's National Fire Agency

Проезжая через горный коридор, состав столкнулся с машиной, расчищавшей пути от камней.

На месте крушения пассажирского поезда на Тайване
3 из 12

Проезжая через горный коридор, состав столкнулся с машиной, расчищавшей пути от камней.

© REUTERS / Taiwan's National Fire Agency
© REUTERS / Facebook @hualienfastnews

В поезде было восемь вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров.

На месте крушения пассажирского поезда на Тайване
4 из 12

В поезде было восемь вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров.

© REUTERS / Facebook @hualienfastnews
© AFP 2021 / Handout / New Taipei City Fire Department

Два вагона сошли с рельсов, еще два сильно деформированы.

На месте крушения пассажирского поезда на Тайване
5 из 12

Два вагона сошли с рельсов, еще два сильно деформированы.

© AFP 2021 / Handout / New Taipei City Fire Department
© REUTERS / FTV

В результате аварии погибли 54 человека, в том числе машинист и его помощник.

На месте крушения пассажирского поезда на Тайване
6 из 12

В результате аварии погибли 54 человека, в том числе машинист и его помощник.

© REUTERS / FTV
© AFP 2021 / Handout / New Taipei City Fire Department

Еще 156 человек пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

На месте крушения пассажирского поезда на Тайване
7 из 12

Еще 156 человек пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

© AFP 2021 / Handout / New Taipei City Fire Department
© REUTERS / FTV

Крушение пассажирского поезда на Тайване.

На месте крушения пассажирского поезда на Тайване
8 из 12

Крушение пассажирского поезда на Тайване.

© REUTERS / FTV
© AFP 2021 / Taiwan Red Cross

На месте работают спасатели.

На месте крушения пассажирского поезда на Тайване
9 из 12

На месте работают спасатели.

© AFP 2021 / Taiwan Red Cross
© REUTERS / Facebook @hualienfastnews

Сообщается, что в поезде и туннеле заблокированных людей не осталось.

На месте крушения пассажирского поезда на Тайване
10 из 12

Сообщается, что в поезде и туннеле заблокированных людей не осталось.

© REUTERS / Facebook @hualienfastnews
© AFP 2021 / Taiwan Red Cross

Граждан России среди жертв аварии нет.

На месте крушения пассажирского поезда на Тайване
11 из 12

Граждан России среди жертв аварии нет.

© AFP 2021 / Taiwan Red Cross
© AFP 2021 / Taiwan Red Cross

На месте крушения поезда на Тайване.

На месте крушения пассажирского поезда на Тайване
12 из 12

На месте крушения поезда на Тайване.

© AFP 2021 / Taiwan Red Cross
1 из 12

Трагедия произошла около девяти часов утра по московскому времени в туннеле.

© REUTERS / Facebook @hualienfastnews
2 из 12

Причиной стала плохо припаркованная инженерная техника.

© AFP 2021 / Handout / Taiwan Red Cross
3 из 12

Проезжая через горный коридор, состав столкнулся с машиной, расчищавшей пути от камней.

© REUTERS / Taiwan's National Fire Agency
4 из 12

В поезде было восемь вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров.

© REUTERS / Facebook @hualienfastnews
5 из 12

Два вагона сошли с рельсов, еще два сильно деформированы.

© AFP 2021 / Handout / New Taipei City Fire Department
6 из 12

В результате аварии погибли 54 человека, в том числе машинист и его помощник.

© REUTERS / FTV
7 из 12

Еще 156 человек пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

© AFP 2021 / Handout / New Taipei City Fire Department
8 из 12

Крушение пассажирского поезда на Тайване.

© REUTERS / FTV
9 из 12

На месте работают спасатели.

© AFP 2021 / Taiwan Red Cross
10 из 12

Сообщается, что в поезде и туннеле заблокированных людей не осталось.

© REUTERS / Facebook @hualienfastnews
11 из 12

Граждан России среди жертв аварии нет.

© AFP 2021 / Taiwan Red Cross
12 из 12

На месте крушения поезда на Тайване.

© AFP 2021 / Taiwan Red Cross
 
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