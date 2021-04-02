https://ria.ru/20210402/prichina-1603893271.html

Названа предварительная причина крушения поезда на Тайване

Названа предварительная причина крушения поезда на Тайване

Причиной аварии пассажирского поезда на Тайване, по предварительным данным, стала плохо припаркованная камнеуборочная техника, сообщает Центральное... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T08:12

2021-04-02T08:12

2021-04-02T12:27

тайвань

хуалянь

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603921964_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b3c31b38521416e365866b89584a07d0.jpg

ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. Причиной аварии пассажирского поезда на Тайване, по предварительным данным, стала плохо припаркованная камнеуборочная техника, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.Ранее СМИ сообщали, что поезд столкнулся с камнеуборочной машиной, что привело к сходу вагонов."По предварительным данным Taiwan Railway, инженерная техника не была припаркована, она соскользнула и столкнулась с поездом", - говорится в сообщении агентства. Taiwan Railway намерена подать иск на управляющую техникой компанию.ЧП произошло около 09.00 (04.00 мск) в туннеле на отрезке в уезде Хуалянь. Авария произошла внутри туннеля "Дациншуй". В составе поезда было восемь вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров. Сообщается, что второй и третий вагон сошли с рельсов, четвертый и пятый вагон - сильно деформированы.По последним данным, четыре человека погибли, 36 человек обнаружены без признаков жизни, 61 пострадавший госпитализирован, еще 72 человека остаются заблокированными в вагонах.

тайвань

хуалянь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры очевидцев с места крушения поезда на Тайване Кадры очевидцев с места крушения поезда на Тайване 2021-04-02T08:12 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тайвань, хуалянь, в мире