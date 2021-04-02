https://ria.ru/20210402/tayvan-1603919189.html

Железнодорожная катастрофа на Тайване

Железнодорожная катастрофа на Тайване

На Тайване произошла крупная железнодорожная авария с многочисленными жертвами. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:26

2021-04-02T12:26

2021-04-02T13:18

тайвань

фото

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На Тайване произошла крупная железнодорожная авария с многочисленными жертвами. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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