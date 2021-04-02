Железнодорожная катастрофа на Тайване
Трагедия произошла около девяти часов утра по московскому времени в туннеле.
Трагедия произошла около девяти часов утра по московскому времени в туннеле.
Причиной стала плохо припаркованная инженерная техника.
Проезжая через горный коридор, состав столкнулся с машиной, расчищавшей пути от камней.
Проезжая через горный коридор, состав столкнулся с машиной, расчищавшей пути от камней.
В поезде было восемь вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров.
Два вагона сошли с рельсов, еще два сильно деформированы.
Два вагона сошли с рельсов, еще два сильно деформированы.
В результате аварии погибли 54 человека, в том числе машинист и его помощник.
Еще 156 человек пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии.
Еще 156 человек пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии.
Крушение пассажирского поезда на Тайване.
На месте работают спасатели.
Сообщается, что в поезде и туннеле заблокированных людей не осталось.
Сообщается, что в поезде и туннеле заблокированных людей не осталось.
Граждан России среди жертв аварии нет.
На месте крушения поезда на Тайване.