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Железнодорожная катастрофа на Тайване
Железнодорожная катастрофа на Тайване
На Тайване произошла крупная железнодорожная авария с многочисленными жертвами. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 02.04.2021
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На Тайване произошла крупная железнодорожная авария с многочисленными жертвами. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
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тайвань, фото, фото

Железнодорожная катастрофа на Тайване

12:26 02.04.2021 (обновлено: 13:18 02.04.2021)
 
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На Тайване произошла крупная железнодорожная авария с многочисленными жертвами. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Facebook @hualienfastnews

Трагедия произошла около девяти часов утра по московскому времени в туннеле.

На месте крушения пассажирского поезда на Тайване
1 из 12

Трагедия произошла около девяти часов утра по московскому времени в туннеле.

© REUTERS / Facebook @hualienfastnews
© AFP 2021 / Handout / Taiwan Red Cross

Причиной стала плохо припаркованная инженерная техника.

На месте крушения пассажирского поезда на Тайване
2 из 12

Причиной стала плохо припаркованная инженерная техника.

© AFP 2021 / Handout / Taiwan Red Cross
© REUTERS / Taiwan's National Fire Agency

Проезжая через горный коридор, состав столкнулся с машиной, расчищавшей пути от камней.

На месте крушения пассажирского поезда на Тайване
3 из 12

Проезжая через горный коридор, состав столкнулся с машиной, расчищавшей пути от камней.

© REUTERS / Taiwan's National Fire Agency
© REUTERS / Facebook @hualienfastnews

В поезде было восемь вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров.

На месте крушения пассажирского поезда на Тайване
4 из 12

В поезде было восемь вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров.

© REUTERS / Facebook @hualienfastnews
© AFP 2021 / Handout / New Taipei City Fire Department

Два вагона сошли с рельсов, еще два сильно деформированы.

На месте крушения пассажирского поезда на Тайване
5 из 12

Два вагона сошли с рельсов, еще два сильно деформированы.

© AFP 2021 / Handout / New Taipei City Fire Department
© REUTERS / FTV

В результате аварии погибли 54 человека, в том числе машинист и его помощник.

На месте крушения пассажирского поезда на Тайване
6 из 12

В результате аварии погибли 54 человека, в том числе машинист и его помощник.

© REUTERS / FTV
© AFP 2021 / Handout / New Taipei City Fire Department

Еще 156 человек пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

На месте крушения пассажирского поезда на Тайване
7 из 12

Еще 156 человек пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

© AFP 2021 / Handout / New Taipei City Fire Department
© REUTERS / FTV

Крушение пассажирского поезда на Тайване.

На месте крушения пассажирского поезда на Тайване
8 из 12

Крушение пассажирского поезда на Тайване.

© REUTERS / FTV
© AFP 2021 / Taiwan Red Cross

На месте работают спасатели.

На месте крушения пассажирского поезда на Тайване
9 из 12

На месте работают спасатели.

© AFP 2021 / Taiwan Red Cross
© REUTERS / Facebook @hualienfastnews

Сообщается, что в поезде и туннеле заблокированных людей не осталось.

На месте крушения пассажирского поезда на Тайване
10 из 12

Сообщается, что в поезде и туннеле заблокированных людей не осталось.

© REUTERS / Facebook @hualienfastnews
© AFP 2021 / Taiwan Red Cross

Граждан России среди жертв аварии нет.

На месте крушения пассажирского поезда на Тайване
11 из 12

Граждан России среди жертв аварии нет.

© AFP 2021 / Taiwan Red Cross
© AFP 2021 / Taiwan Red Cross

На месте крушения поезда на Тайване.

На месте крушения пассажирского поезда на Тайване
12 из 12

На месте крушения поезда на Тайване.

© AFP 2021 / Taiwan Red Cross
 
ТайваньФото
 
 
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