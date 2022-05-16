https://ria.ru/20220516/stolknovenie-1788902623.html

В Каталонии столкнулись два поезда, погиб один человек

В Каталонии столкнулись два поезда, погиб один человек - РИА Новости, 16.05.2022

В Каталонии столкнулись два поезда, погиб один человек

Пассажирский и товарный поезда столкнулись в испанском автономном обществе Каталонии, один человек погиб и 85 пострадали, сообщает газета АВС. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T20:47

2022-05-16T20:47

2022-05-16T21:07

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пассажирский и товарный поезда столкнулись в испанском автономном обществе Каталонии, один человек погиб и 85 пострадали, сообщает газета АВС.Инцидент произошел на станции Сан-Бой-де-Льобрегат в провинции Барселона после схода с рельсов товарного состава, который в результате аварии задел другой поезд.Сообщается о гибели машиниста одного из поездов. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии и были госпитализированы.На месте аварии работают десять спасательных подразделений.

https://ria.ru/20220114/indiya-1767775147.html

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барселона (город)

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Наталья Макарова

каталония, в мире, барселона (город)