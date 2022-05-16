https://ria.ru/20220516/stolknovenie-1788902623.html
В Каталонии столкнулись два поезда, погиб один человек
В Каталонии столкнулись два поезда, погиб один человек - РИА Новости, 16.05.2022
В Каталонии столкнулись два поезда, погиб один человек
Пассажирский и товарный поезда столкнулись в испанском автономном обществе Каталонии, один человек погиб и 85 пострадали, сообщает газета АВС. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T20:47
2022-05-16T20:47
2022-05-16T21:07
каталония
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барселона (город)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пассажирский и товарный поезда столкнулись в испанском автономном обществе Каталонии, один человек погиб и 85 пострадали, сообщает газета АВС.Инцидент произошел на станции Сан-Бой-де-Льобрегат в провинции Барселона после схода с рельсов товарного состава, который в результате аварии задел другой поезд.Сообщается о гибели машиниста одного из поездов. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии и были госпитализированы.На месте аварии работают десять спасательных подразделений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каталония, в мире, барселона (город)
20:47 16.05.2022 (обновлено: 21:07 16.05.2022)
В Каталонии столкнулись два поезда, погиб один человек
АВС: в Каталонии столкнулись пассажирский и товарный поезда, один человек погиб