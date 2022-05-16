Рейтинг@Mail.ru
В Каталонии столкнулись два поезда, погиб один человек - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/stolknovenie-1788902623.html
В Каталонии столкнулись два поезда, погиб один человек
В Каталонии столкнулись два поезда, погиб один человек - РИА Новости, 16.05.2022
В Каталонии столкнулись два поезда, погиб один человек
Пассажирский и товарный поезда столкнулись в испанском автономном обществе Каталонии, один человек погиб и 85 пострадали, сообщает газета АВС. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T20:47
2022-05-16T21:07
каталония
в мире
барселона (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149560/62/1495606296_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_d76d32f56163076820c93c4eb24c1268.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пассажирский и товарный поезда столкнулись в испанском автономном обществе Каталонии, один человек погиб и 85 пострадали, сообщает газета АВС.Инцидент произошел на станции Сан-Бой-де-Льобрегат в провинции Барселона после схода с рельсов товарного состава, который в результате аварии задел другой поезд.Сообщается о гибели машиниста одного из поездов. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии и были госпитализированы.На месте аварии работают десять спасательных подразделений.
https://ria.ru/20220114/indiya-1767775147.html
каталония
барселона (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149560/62/1495606296_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_4d3efc1fdb8829ccef387ab66cff9203.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
каталония, в мире, барселона (город)
20:47 16.05.2022 (обновлено: 21:07 16.05.2022)
 
В Каталонии столкнулись два поезда, погиб один человек

АВС: в Каталонии столкнулись пассажирский и товарный поезда, один человек погиб

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Железнодорожные пути . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пассажирский и товарный поезда столкнулись в испанском автономном обществе Каталонии, один человек погиб и 85 пострадали, сообщает газета АВС.
Инцидент произошел на станции Сан-Бой-де-Льобрегат в провинции Барселона после схода с рельсов товарного состава, который в результате аварии задел другой поезд.
Сообщается о гибели машиниста одного из поездов. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии и были госпитализированы.
На месте аварии работают десять спасательных подразделений.
Автомобиль скорой помощи в Индии - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 08:31
Число погибших при крушении поезда в Индии выросло до девяти
 
КаталонияВ миреБарселона (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала