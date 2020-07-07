https://ria.ru/20200707/1574029778.html
Россияне не пострадали при столкновении поездов в Чехии
По предварительной информации, российских граждан среди пострадавших в результате столкновения двух поездов в Чехии нет, сообщила РИА Новости российский... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T21:34
2020-07-07T23:21
россия
чехия
карловы вары
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200114/1563399922.html
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россия
чехия
карловы вары
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры с места столкновения поездов в Чехии
В результате столкновения двух поездов в Чехии по меньшей мере три человека погибли, десятки ранены.
2020-07-07T21:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чехия, карловы вары, в мире