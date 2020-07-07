Россияне не пострадали при столкновении поездов в Чехии

"К сожалению, итоговую информацию чешская сторона на данный момент предоставить не может. По состоянию на шесть часов вечера, последнее что было - они сказали, что нет российских граждан, только чешские и немецкие граждане. Списки еще выверяются, так как людей по разным больницам в разные регионы развезли", - сказала она в беседе с агентством.