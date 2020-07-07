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Россияне не пострадали при столкновении поездов в Чехии
По предварительной информации, российских граждан среди пострадавших в результате столкновения двух поездов в Чехии нет, сообщила РИА Новости российский... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T23:21
россия
чехия
карловы вары
в мире
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россия
чехия
карловы вары
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Кадры с места столкновения поездов в Чехии
В результате столкновения двух поездов в Чехии по меньшей мере три человека погибли, десятки ранены.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, чехия, карловы вары, в мире

Россияне не пострадали при столкновении поездов в Чехии

21:34 07.07.2020 (обновлено: 23:21 07.07.2020)
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© Фото : Správa železnicНа месте столкновения двух пассажирских поездов в Чехии
На месте столкновения двух пассажирских поездов в Чехии
© Фото : Správa železnic
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. По предварительной информации, российских граждан среди пострадавших в результате столкновения двух поездов в Чехии нет, сообщила РИА Новости российский вице-консул Мария Семенова.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере три человека погибли, десятки ранены в результате столкновения двух поездов в Чехии. Инцидент произошел на железнодорожной линии, связывающей деревню Пернинк с городом Карловы Вары.
Закрытое метро Италии
14 января, 13:49
СМИ: в итальянском метро произошло массовое столкновение поездов
"К сожалению, итоговую информацию чешская сторона на данный момент предоставить не может. По состоянию на шесть часов вечера, последнее что было - они сказали, что нет российских граждан, только чешские и немецкие граждане. Списки еще выверяются, так как людей по разным больницам в разные регионы развезли", - сказала она в беседе с агентством.
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РоссияЧехияКарловы ВарыВ мире
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