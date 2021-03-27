https://ria.ru/20210327/egipet-1603092449.html

Путин выразил соболезнования в связи с железнодорожной аварией в Египте

Путин выразил соболезнования в связи с железнодорожной аварией в Египте

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T10:43

2021-03-27T10:43

2021-03-27T10:44

россия

египет

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Сохаг, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин президент, дорогой друг, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Сохаг. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сказал Путин.В результате столкновения двух поездов в пятницу в городе Тахта провинции Сохаг погибли 32 человека, по последним данным, число пострадавших составляет 165. Расследование инцидента ведет генпрокуратура Египта, технический комитет также устанавливает обстоятельства происшествия. В Сохаг по приказу ас-Сиси направилась правительственная делегация во главе с премьер-министром. В составе делегации министры здравоохранения, транспорта, местного развития и другие.Египетские железные дороги ранее заявили, что пассажирский поезд, в который врезался следовавший за ним состав, резко остановился перед аварией из-за того, что кто-то дернул в нем стоп-краны. Вследствие аварии с рельсов сошли и перевернулись два вагона остановившегося поезда, а также локомотив и вагон врезавшегося состава. Идут работы по возобновлению движения на участке железной дороги.

https://radiosputnik.ria.ru/20210326/ssha-1603056711.html

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