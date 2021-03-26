https://ria.ru/20210326/poezda-1602983871.html

В Египте при столкновении двух поездов погибли 32 человека

В Египте при столкновении двух поездов погибли 32 человека

Не менее 32 человек погибли при столкновении двух пассажирских поездов на юге Египта, сообщили в Минздраве страны. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T14:52

2021-03-26T14:52

2021-03-26T21:02

в мире

египет

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КАИР, 26 мар — РИА Новости. Не менее 32 человек погибли при столкновении двух пассажирских поездов на юге Египта, сообщили в Минздраве страны.Еще 165 человек ранены, рассказала глава ведомства Халя Зейд.Авария произошла в городе Тахта провинции Сохаг. По предварительным данным, кто-то дернул стоп-кран в составе, который следовал из Луксора в Александрию, и сзади в него врезался другой поезд, ехавший из Асуана в Каир. В итоге с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов.На место выехал министр здравоохранения Хала Зайд. В провинцию направили около трех тысяч контейнеров с кровью для переливания. Как сообщили в посольстве в Каире, никто из россиян не пострадал.

https://ria.ru/20210326/avarii-1602999698.html

египет

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Кадры после столкновения двух поездов в Египте Не менее 32 человек погибли при столкновении двух пассажирских поездов на юге Египта, еще 66 ранены. Авария произошла в городе Тахта провинции Сохаг. 2021-03-26T14:52 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, египет