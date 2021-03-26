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В Египте при столкновении двух поездов погибли 32 человека
В Египте при столкновении двух поездов погибли 32 человека
Не менее 32 человек погибли при столкновении двух пассажирских поездов на юге Египта, сообщили в Минздраве страны. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T14:52
2021-03-26T14:52
2021-03-26T21:02
в мире
египет
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КАИР, 26 мар — РИА Новости. Не менее 32 человек погибли при столкновении двух пассажирских поездов на юге Египта, сообщили в Минздраве страны.Еще 165 человек ранены, рассказала глава ведомства Халя Зейд.Авария произошла в городе Тахта провинции Сохаг. По предварительным данным, кто-то дернул стоп-кран в составе, который следовал из Луксора в Александрию, и сзади в него врезался другой поезд, ехавший из Асуана в Каир. В итоге с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов.На место выехал министр здравоохранения Хала Зайд. В провинцию направили около трех тысяч контейнеров с кровью для переливания. Как сообщили в посольстве в Каире, никто из россиян не пострадал.
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Кадры после столкновения двух поездов в Египте
Не менее 32 человек погибли при столкновении двух пассажирских поездов на юге Египта, еще 66 ранены. Авария произошла в городе Тахта провинции Сохаг.
2021-03-26T14:52
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в мире, египет
КАИР, 26 мар — РИА Новости.
Не менее 32 человек погибли при столкновении двух пассажирских поездов на юге Египта
, сообщили в Минздраве страны.
Еще 165 человек ранены, рассказала глава ведомства Халя Зейд.
Авария произошла в городе Тахта провинции Сохаг. По предварительным данным, кто-то дернул стоп-кран в составе, который следовал из Луксора в Александрию, и сзади в него врезался другой поезд, ехавший из Асуана в Каир. В итоге с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов.
На место выехал министр здравоохранения Хала Зайд. В провинцию направили около трех тысяч контейнеров с кровью для переливания.
Как сообщили в посольстве в Каире, никто из россиян не пострадал.