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В Тунисе столкнулись два поезда, пострадали 30 человек
В Тунисе столкнулись два поезда, пострадали 30 человек - РИА Новости, 08.10.2021
В Тунисе столкнулись два поезда, пострадали 30 человек
По меньшей мере 30 человек пострадали при столкновении поездов в Тунисе, сообщает местное радио Mosaique FM со ссылкой на представителя гражданской обороны. РИА Новости, 08.10.2021
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек пострадали при столкновении поездов в Тунисе, сообщает местное радио Mosaique FM со ссылкой на представителя гражданской обороны.Как отмечается, в районе вокзала города Бен-Арус на севере страны пригородная электричка столкнулась с поездом, следовавшим по маршруту Тунис-Сус.Пострадавшие доставлены в больницы и травматологические центры Бен-Аруса.
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в мире, тунис (страна)
00:00 08.10.2021 (обновлено: 00:13 08.10.2021)
 
В Тунисе столкнулись два поезда, пострадали 30 человек

Mosaique FM: в Тунисе столкнулись два поезда, пострадали 30 человек

© AP Photo / Hassene DridiСкорая помощь возле музея Бардо, Тунис
Скорая помощь возле музея Бардо, Тунис - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© AP Photo / Hassene Dridi
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек пострадали при столкновении поездов в Тунисе, сообщает местное радио Mosaique FM со ссылкой на представителя гражданской обороны.
Как отмечается, в районе вокзала города Бен-Арус на севере страны пригородная электричка столкнулась с поездом, следовавшим по маршруту Тунис-Сус.
Пострадавшие доставлены в больницы и травматологические центры Бен-Аруса.
 
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