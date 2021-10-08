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В Тунисе столкнулись два поезда, пострадали 30 человек

В Тунисе столкнулись два поезда, пострадали 30 человек - РИА Новости, 08.10.2021

В Тунисе столкнулись два поезда, пострадали 30 человек

По меньшей мере 30 человек пострадали при столкновении поездов в Тунисе, сообщает местное радио Mosaique FM со ссылкой на представителя гражданской обороны. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T00:00

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тунис (страна)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек пострадали при столкновении поездов в Тунисе, сообщает местное радио Mosaique FM со ссылкой на представителя гражданской обороны.Как отмечается, в районе вокзала города Бен-Арус на севере страны пригородная электричка столкнулась с поездом, следовавшим по маршруту Тунис-Сус.Пострадавшие доставлены в больницы и травматологические центры Бен-Аруса.

тунис (страна)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, тунис (страна)