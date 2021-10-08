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В Тунисе столкнулись два поезда, пострадали 30 человек
В Тунисе столкнулись два поезда, пострадали 30 человек - РИА Новости, 08.10.2021
В Тунисе столкнулись два поезда, пострадали 30 человек
По меньшей мере 30 человек пострадали при столкновении поездов в Тунисе, сообщает местное радио Mosaique FM со ссылкой на представителя гражданской обороны. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T00:00
2021-10-08T00:00
2021-10-08T00:13
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек пострадали при столкновении поездов в Тунисе, сообщает местное радио Mosaique FM со ссылкой на представителя гражданской обороны.Как отмечается, в районе вокзала города Бен-Арус на севере страны пригородная электричка столкнулась с поездом, следовавшим по маршруту Тунис-Сус.Пострадавшие доставлены в больницы и травматологические центры Бен-Аруса.
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РИА Новости
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в мире, тунис (страна)
00:00 08.10.2021 (обновлено: 00:13 08.10.2021)
В Тунисе столкнулись два поезда, пострадали 30 человек
Mosaique FM: в Тунисе столкнулись два поезда, пострадали 30 человек