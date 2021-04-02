Число жертв крушения поезда на Тайване выросло до 40 человек
Трагедия произошла около девяти часов утра по московскому времени в туннеле.
Трагедия произошла около девяти часов утра по московскому времени в туннеле.
Причиной стала плохо припаркованная инженерная техника.
Проезжая через горный коридор, состав столкнулся с машиной, расчищавшей пути от камней.
Проезжая через горный коридор, состав столкнулся с машиной, расчищавшей пути от камней.
В поезде было восемь вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров.
Два вагона сошли с рельсов, еще два сильно деформированы.
Два вагона сошли с рельсов, еще два сильно деформированы.
Еще 156 человек пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии.
Еще 156 человек пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии.
Сообщается, что в поезде и туннеле заблокированных людей не осталось.
Сообщается, что в поезде и туннеле заблокированных людей не осталось.
Трагедия произошла около девяти часов утра по московскому времени в туннеле.
Причиной стала плохо припаркованная инженерная техника.
Проезжая через горный коридор, состав столкнулся с машиной, расчищавшей пути от камней.
В поезде было восемь вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров.
Два вагона сошли с рельсов, еще два сильно деформированы.
Еще 156 человек пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии.
Сообщается, что в поезде и туннеле заблокированных людей не осталось.