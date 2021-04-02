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Число жертв крушения поезда на Тайване выросло до 40 человек

Число жертв крушения поезда на Тайване выросло до 40 человек

Сорок человек, по предварительным данным, погибли, 61 пострадал, еще 72 остаются заблокированными в результате аварии поезда на Тайване, сообщает Центральное... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T07:46

2021-04-02T07:46

2021-04-02T12:27

тайвань

в мире

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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. Сорок человек, по предварительным данным, погибли, 61 пострадал, еще 72 остаются заблокированными в результате аварии поезда на Тайване, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.Ранее сообщалось о четырех погибших и 23 пострадавших.ЧП произошло около 09.00 (04.00 мск) в туннеле на отрезке в уезде Хуалянь. Авария произошла внутри туннеля "Дациншуй". В составе поезда было восемь вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров. Сообщается, что второй и третий вагон сошли с рельсов, четвертый и пятый - сильно деформированы.По данным СМИ, поезд во время проезда внутри туннеля столкнулся с техникой, расчищавшей пути от камней, что и привело к аварии.

тайвань

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2021

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Кадры очевидцев с места крушения поезда на Тайване Кадры очевидцев с места крушения поезда на Тайване 2021-04-02T07:46 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тайвань, в мире