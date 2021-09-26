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При сходе пассажирского поезда с рельсов в США пострадали более 50 человек
При сходе пассажирского поезда с рельсов в США пострадали более 50 человек - РИА Новости, 26.09.2021
При сходе пассажирского поезда с рельсов в США пострадали более 50 человек
Более 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в американском штате Монтана, пишет газета New York Times со ссылкой на власти. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T05:03
2021-09-26T05:03
2021-09-26T05:22
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в американском штате Монтана, пишет газета New York Times со ссылкой на власти.Ранее железнодорожная пассажирская компания Amtrak сообщила, что поезд сошел с рельсов рядом с населенным пунктом Джоплин, в момент аварии в нем находились около 150 пассажиров и 13 членов экипажа. Телеканал CBS со ссылкой на полицию сообщил о трех жертвах. Как заявила координатор чрезвычайных служб округа Хилл Аманда Фрикел, ранения получили "намного более" 50 человек, как минимум один погиб. "Все, кто был жив, извлечены с места крушения", - сообщила она газете New York Times. На место происшествия отправились спасатели из шести округов. В районе места аварии находятся медицинские вертолеты, пострадавших готовы принять пять больниц.
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в мире, монтана, amtrak
05:03 26.09.2021 (обновлено: 05:22 26.09.2021)
При сходе пассажирского поезда с рельсов в США пострадали более 50 человек
При сходе пассажирского поезда с рельсов в штате Монтана в США пострадали более 50 человек