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При сходе пассажирского поезда с рельсов в США пострадали более 50 человек

При сходе пассажирского поезда с рельсов в США пострадали более 50 человек - РИА Новости, 26.09.2021

При сходе пассажирского поезда с рельсов в США пострадали более 50 человек

Более 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в американском штате Монтана, пишет газета New York Times со ссылкой на власти. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T05:03

2021-09-26T05:03

2021-09-26T05:22

в мире

монтана

amtrak

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в американском штате Монтана, пишет газета New York Times со ссылкой на власти.Ранее железнодорожная пассажирская компания Amtrak сообщила, что поезд сошел с рельсов рядом с населенным пунктом Джоплин, в момент аварии в нем находились около 150 пассажиров и 13 членов экипажа. Телеканал CBS со ссылкой на полицию сообщил о трех жертвах. Как заявила координатор чрезвычайных служб округа Хилл Аманда Фрикел, ранения получили "намного более" 50 человек, как минимум один погиб. "Все, кто был жив, извлечены с места крушения", - сообщила она газете New York Times. На место происшествия отправились спасатели из шести округов. В районе места аварии находятся медицинские вертолеты, пострадавших готовы принять пять больниц.

монтана

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, монтана, amtrak