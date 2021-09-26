Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210926/postradavshie-1751841421.html
При сходе пассажирского поезда с рельсов в США пострадали более 50 человек
При сходе пассажирского поезда с рельсов в США пострадали более 50 человек - РИА Новости, 26.09.2021
При сходе пассажирского поезда с рельсов в США пострадали более 50 человек
Более 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в американском штате Монтана, пишет газета New York Times со ссылкой на власти. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T05:03
2021-09-26T05:22
в мире
монтана
amtrak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751841399_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_e07d9374679aed0633c5c1711ea9af60.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в американском штате Монтана, пишет газета New York Times со ссылкой на власти.Ранее железнодорожная пассажирская компания Amtrak сообщила, что поезд сошел с рельсов рядом с населенным пунктом Джоплин, в момент аварии в нем находились около 150 пассажиров и 13 членов экипажа. Телеканал CBS со ссылкой на полицию сообщил о трех жертвах. Как заявила координатор чрезвычайных служб округа Хилл Аманда Фрикел, ранения получили "намного более" 50 человек, как минимум один погиб. "Все, кто был жив, извлечены с места крушения", - сообщила она газете New York Times. На место происшествия отправились спасатели из шести округов. В районе места аварии находятся медицинские вертолеты, пострадавших готовы принять пять больниц.
монтана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751841399_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_5b293d7054c8740a659728e70000b5ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, монтана, amtrak
05:03 26.09.2021 (обновлено: 05:22 26.09.2021)
 
При сходе пассажирского поезда с рельсов в США пострадали более 50 человек

При сходе пассажирского поезда с рельсов в штате Монтана в США пострадали более 50 человек

© AP Photo / Charlie RiedelПассажирский поезд Amtrak
Пассажирский поезд Amtrak - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© AP Photo / Charlie Riedel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в американском штате Монтана, пишет газета New York Times со ссылкой на власти.
Ранее железнодорожная пассажирская компания Amtrak сообщила, что поезд сошел с рельсов рядом с населенным пунктом Джоплин, в момент аварии в нем находились около 150 пассажиров и 13 членов экипажа. Телеканал CBS со ссылкой на полицию сообщил о трех жертвах.
Как заявила координатор чрезвычайных служб округа Хилл Аманда Фрикел, ранения получили "намного более" 50 человек, как минимум один погиб. "Все, кто был жив, извлечены с места крушения", - сообщила она газете New York Times.

На место происшествия отправились спасатели из шести округов. В районе места аварии находятся медицинские вертолеты, пострадавших готовы принять пять больниц.
 
В миреМонтанаAmtrak
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03При сходе пассажирского поезда с рельсов в США пострадали более 50 человек
04:51В США при сходе пассажирского поезда с рельсов погибли три человека
04:40В США сошел с рельсов пассажирский поезд, есть пострадавшие
04:00СМИ сообщили, что осведомитель ФБР оказался в числе штурмовавших Капитолий
03:34Трамп вновь заявил, что выиграл президентские выборы 2020 года
03:26Кикина может побить рекорд пребывания россиянок в космосе
03:21Синоптики пообещали жителям Центральной России "золотую осень"
03:18Названа самая “ходовая” фраза мошенников, заставляющая им поверить
03:10В Мали заявили, что придется "заполнить пустоту" после вывода армии Франции
03:00Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату
02:59Трамп обвинил Байдена в разгуле нелегальной иммиграции
02:52Погранслужба США задержала заблудившихся солдат из Мексики
02:23Назван способ снизить риск рака и инсульта
02:17Эксперт объяснил, как выявить недолив топлива на АЗС
02:11Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране
02:08Названа неожиданная польза горьких огурцов
01:45В Великобритании приняли пакет мер по трудовым мигрантам
01:35Франция удвоит число вакцин от COVID-19, предоставляемых Африке
01:16Россиянам разъяснили, когда мужчина может получить маткапитал
01:10Глава Евросовета призвал к деэскалации в Косово
Лента новостейМолния