https://ria.ru/20220603/poezd-1792932534.html
По меньшей мере 60 человек пострадали при аварии поезда на юге Германии
По меньшей мере 60 человек пострадали при аварии поезда на юге Германии - РИА Новости, 03.06.2022
По меньшей мере 60 человек пострадали при аварии поезда на юге Германии
Не менее 60 человек получили ранения при аварии поезда в немецкой федеральной земле Бавария, из них 16 тяжело ранены, сообщило издание Spiegel со ссылкой на... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:51
2022-06-03T15:51
2022-06-03T17:14
в мире
германия
гармиш-партенкирхен
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Не менее 60 человек получили ранения при аварии поезда в немецкой федеральной земле Бавария, из них 16 тяжело ранены, сообщило издание Spiegel со ссылкой на местные власти.Региональный поезд сошел с рельсов в пятницу неподалеку от города Гармиш-Партенкирхен. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на полицию, что при аварии погибли как минимум три человека.Согласно изданию, власти Гармиш-Партенкирхена сообщили, что в общей сложности ранения получили 60 человек, из них 16 тяжело пострадали.
https://ria.ru/20220603/avarii-1792969208.html
германия
гармиш-партенкирхен
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, гармиш-партенкирхен
15:51 03.06.2022 (обновлено: 17:14 03.06.2022)
По меньшей мере 60 человек пострадали при аварии поезда на юге Германии
Spiegel: 60 человек пострадали при аварии поезда на юге Германии, 16 тяжело ранены