https://ria.ru/20220603/poezd-1792932534.html

По меньшей мере 60 человек пострадали при аварии поезда на юге Германии

По меньшей мере 60 человек пострадали при аварии поезда на юге Германии - РИА Новости, 03.06.2022

По меньшей мере 60 человек пострадали при аварии поезда на юге Германии

Не менее 60 человек получили ранения при аварии поезда в немецкой федеральной земле Бавария, из них 16 тяжело ранены, сообщило издание Spiegel со ссылкой на... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:51

2022-06-03T15:51

2022-06-03T17:14

в мире

германия

гармиш-партенкирхен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792947342_0:0:2662:1498_1920x0_80_0_0_65ea956e0b1577f9a0e47050cead77f5.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Не менее 60 человек получили ранения при аварии поезда в немецкой федеральной земле Бавария, из них 16 тяжело ранены, сообщило издание Spiegel со ссылкой на местные власти.Региональный поезд сошел с рельсов в пятницу неподалеку от города Гармиш-Партенкирхен. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на полицию, что при аварии погибли как минимум три человека.Согласно изданию, власти Гармиш-Партенкирхена сообщили, что в общей сложности ранения получили 60 человек, из них 16 тяжело пострадали.

https://ria.ru/20220603/avarii-1792969208.html

германия

гармиш-партенкирхен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, гармиш-партенкирхен