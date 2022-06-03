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По меньшей мере 60 человек пострадали при аварии поезда на юге Германии - РИА Новости, 03.06.2022
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По меньшей мере 60 человек пострадали при аварии поезда на юге Германии
По меньшей мере 60 человек пострадали при аварии поезда на юге Германии - РИА Новости, 03.06.2022
По меньшей мере 60 человек пострадали при аварии поезда на юге Германии
Не менее 60 человек получили ранения при аварии поезда в немецкой федеральной земле Бавария, из них 16 тяжело ранены, сообщило издание Spiegel со ссылкой на... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:51
2022-06-03T17:14
в мире
германия
гармиш-партенкирхен
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Не менее 60 человек получили ранения при аварии поезда в немецкой федеральной земле Бавария, из них 16 тяжело ранены, сообщило издание Spiegel со ссылкой на местные власти.Региональный поезд сошел с рельсов в пятницу неподалеку от города Гармиш-Партенкирхен. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на полицию, что при аварии погибли как минимум три человека.Согласно изданию, власти Гармиш-Партенкирхена сообщили, что в общей сложности ранения получили 60 человек, из них 16 тяжело пострадали.
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германия
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в мире, германия, гармиш-партенкирхен
15:51 03.06.2022 (обновлено: 17:14 03.06.2022)
 
По меньшей мере 60 человек пострадали при аварии поезда на юге Германии

Spiegel: 60 человек пострадали при аварии поезда на юге Германии, 16 тяжело ранены

© AFP 2022 / Network picturesМесто аварии поезда в немецкой федеральной земле Бавария. 3 июня 2022
Место аварии поезда в немецкой федеральной земле Бавария. 3 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AFP 2022 / Network pictures
Место аварии поезда в немецкой федеральной земле Бавария. 3 июня 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Не менее 60 человек получили ранения при аварии поезда в немецкой федеральной земле Бавария, из них 16 тяжело ранены, сообщило издание Spiegel со ссылкой на местные власти.
Региональный поезд сошел с рельсов в пятницу неподалеку от города Гармиш-Партенкирхен. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на полицию, что при аварии погибли как минимум три человека.
Согласно изданию, власти Гармиш-Партенкирхена сообщили, что в общей сложности ранения получили 60 человек, из них 16 тяжело пострадали.
На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика на переезде в Лунинском районе Пензенской областит. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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В миреГерманияГармиш-Партенкирхен
 
 
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