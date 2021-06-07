https://ria.ru/20210607/poezd-1735935893.html

До 25 человек могут оставаться в столкнувшихся в Пакистане поездах

До 25 человек могут оставаться в столкнувшихся в Пакистане поездах - РИА Новости, 07.06.2021

До 25 человек могут оставаться в столкнувшихся в Пакистане поездах

До 25 человек могут находиться в заблокированных вагонах столкнувшихся в Пакистане поездов, сообщат телеканал Geo TV со ссылкой на спасателей. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T07:43

2021-06-07T07:43

2021-06-07T07:43

пакистан

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июн – РИА Новости. До 25 человек могут находиться в заблокированных вагонах столкнувшихся в Пакистане поездов, сообщат телеканал Geo TV со ссылкой на спасателей.Столкновение двух поездов произошло утром в провинции Синд. По предварительным данным, авария произошла, когда один поезд-экспресс врезался в другой поезд, сошедший с рельсов. По словам очевидцев ЧП, большинство пассажиров поездов в момент столкновения спали.Согласно обновленным данным спасателей, в результате ЧП погибли по меньшей мере 32 человека, 64 получили ранения. При этом телеканал Samaa TV сообщал о 36 погибших."Число жертв может резко возрасти, поскольку до сих пор остались покореженные вагоны, к которым спасатели не смогли добраться, несмотря на то, что с момента аварии в (районе) Готках прошло несколько часов", - сказал телеканалу старший суперинтендант полиции Умар Туфаил.Он отметил, что по данным полиции, в заблокированных вагонах находится до 25 человек, к которым еще предстоит получить доступ.

https://ria.ru/20210524/poezda-1733722223.html

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