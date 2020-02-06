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2020-02-06T10:36+0300
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Число погибших при железнодорожной аварии в Италии выросло до двух
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РИА Новости

Число погибших при железнодорожной аварии в Италии выросло до двух

10:36 06.02.2020
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© Flickr / Luca PrioliМашина скорой помощи, Италия
Машина скорой помощи, Италия
© Flickr / Luca Prioli
Машина скорой помощи, Италия. Архивное фото
РИМ, 6 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. По уточненным данным, два человека погибли, около 28 получили травмы в окрестностях североитальянского города Лоди, где в четверг утром сошел с рельсов скоростной поезд "Красная стрела", сообщили местные СМИ.
Ранее было известно об одном погибшем.
Авария произошла в 5.35 (7.35 мск). Поезд Frecciarossa под номером 9595, отбывший из Милана в Салерно, сошел с рельсов, при этом два вагона перевернулись.
Погибли два машиниста поезда. Как сообщила железнодорожная полиция Италии, в поезде ехали 28 пассажиров. Многие из них получили легкие травмы, все пострадавшие были оперативно доставлены в местные больницы. Согласно первой информации, лишь один человек получил серьезные ранения, судя по всему, речь также идет о железнодорожнике.
Как сообщили РИА Новости в посольстве России, по предварительным данным, среди пострадавших российских граждан нет, информация проверяется.
Цистерны
14 января, 10:16
В Петербурге пять цистерн с топливом сошли с рельсов
На место аварии немедленно прибыли машины скорой помощи и пожарные расчеты. Там же в настоящее время находятся сотрудники полиции и карабинеры, которые начали расследование обстоятельств ЧП.
Железнодорожное сообщение по маршруту Милан-Болонья приостановлено.
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