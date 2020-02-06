Число погибших при железнодорожной аварии в Италии выросло до двух

РИМ, 6 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. По уточненным данным, два человека погибли, около 28 получили травмы в окрестностях североитальянского города Лоди, где в четверг утром сошел с рельсов скоростной поезд "Красная стрела", сообщили местные СМИ.

Ранее было известно об одном погибшем.

È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del grave incidente ferroviario pic.twitter.com/67OiUqUWtH — Polizia di Stato (@poliziadistato) February 6, 2020

Авария произошла в 5.35 (7.35 мск). Поезд Frecciarossa под номером 9595, отбывший из Милана в Салерно, сошел с рельсов, при этом два вагона перевернулись.

Погибли два машиниста поезда. Как сообщила железнодорожная полиция Италии , в поезде ехали 28 пассажиров. Многие из них получили легкие травмы, все пострадавшие были оперативно доставлены в местные больницы. Согласно первой информации, лишь один человек получил серьезные ранения, судя по всему, речь также идет о железнодорожнике.

Как сообщили РИА Новости в посольстве России, по предварительным данным, среди пострадавших российских граждан нет, информация проверяется.

На место аварии немедленно прибыли машины скорой помощи и пожарные расчеты. Там же в настоящее время находятся сотрудники полиции и карабинеры, которые начали расследование обстоятельств ЧП.