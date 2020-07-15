Россияне не пострадали при столкновении поездов рядом под Прагой

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Граждане России не пострадали при крупном столкновении пассажирского и грузового поездов, которое произошло в ночь на среду неподалеку от чешской столицы Праги, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Чехии.
Чешская железнодорожная инспекция ранее заявила, что авария произошла недалеко от станции Чески-Брод к востоку от Праги вскоре после 21.30 (00.30 по мск). Отмечалось, что пассажирский поезд врезался в стоящий грузовой поезд. Сообщалось, что пострадать могли до 60 человек. Согласно последним данным, жертвой аварии стал один человек, по меньшей мере 35 получили ранения.
"Среди пострадавших российских граждан нет", - сообщили в российской дипмиссии.
Ведется расследование случившегося.
В начале июля в Чехии также сообщалось о столкновении двух поездов, тогда жертвами аварии стали три человека, десятки получили ранения.
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