Россияне не пострадали при столкновении поездов рядом под Прагой

Чешская железнодорожная инспекция ранее заявила, что авария произошла недалеко от станции Чески-Брод к востоку от Праги вскоре после 21.30 (00.30 по мск). Отмечалось, что пассажирский поезд врезался в стоящий грузовой поезд. Сообщалось, что пострадать могли до 60 человек. Согласно последним данным, жертвой аварии стал один человек, по меньшей мере 35 получили ранения.