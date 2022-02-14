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В Мюнхене при столкновении поездов погиб человек, еще 40 пострадали
В Мюнхене при столкновении поездов погиб человек, еще 40 пострадали - РИА Новости, 14.02.2022
В Мюнхене при столкновении поездов погиб человек, еще 40 пострадали
Один человек погиб и десять пострадали при столкновении двух поездов в районе Мюнхена, сообщило агентство dpa со ссылкой на полицию. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T20:25
2022-02-14T20:25
2022-02-14T22:41
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БЕРЛИН, 14 фев — РИА Новости. Один человек погиб и десять пострадали при столкновении двух поездов в районе Мюнхена, сообщило агентство dpa со ссылкой на полицию.При этом, по данным газеты Bild, травмы, в том числе тяжелые, получили около 40 человек.Инцидент произошел около 16:40 по местному времени (18:40 мск) в районе станции Эбенхаузен-Шлэфтларн.В полиции случившееся назвали катастрофой.Движение по участку перекрыли, работают спасательные службы. Как минимум один вагон сошел с рельсов.
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мюнхен, в мире, германия
20:25 14.02.2022 (обновлено: 22:41 14.02.2022)
В Мюнхене при столкновении поездов погиб человек, еще 40 пострадали
На юге Мюнхена при столкновении поездов погиб человек, еще 40 пострадали
БЕРЛИН, 14 фев — РИА Новости. Один человек погиб и десять пострадали при столкновении двух поездов в районе Мюнхена, сообщило агентство dpa со ссылкой на полицию.
При этом, по данным газеты Bild
, травмы, в том числе тяжелые, получили около 40 человек.
Инцидент произошел около 16:40 по местному времени (18:40 мск) в районе станции Эбенхаузен-Шлэфтларн.
В полиции случившееся назвали катастрофой.
Движение по участку перекрыли, работают спасательные службы. Как минимум один вагон сошел с рельсов.