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При сходе поезда с рельсов в Египте погибли 23 человека
При сходе поезда с рельсов в Египте погибли 23 человека
Генеральная прокуратура Египта обнародовала доклад, согласно которому число погибших в железнодорожной аварии 18 апреля составляет 23 человека. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T00:48
2021-04-21T00:48
египет
в мире
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура Египта обнародовала доклад, согласно которому число погибших в железнодорожной аварии 18 апреля составляет 23 человека.Ранее министерство здравоохранения Египта заявляло, что жертвами схода поезда с рельсов в египетской провинции Кальюбия к северу от Каира стали 11 человек, 98 получили ранения.Согласно заявлению генпрокуратуры, "несколько вагонов поезда №949 сошли с рельсов, когда он ехал в районе Бенха в провинции Кальюбия, что привело к гибели 23 человек, еще 139 пострадали".В заявлении говорится, что советник генерального прокурора приказал арестовать 23 человека, причастных к железнодорожной аварии. Они обвиняются в халатности и нарушении законов, а также недобросовестном использовании государственных средств и подделке официальных документов.Ранее сообщалось, что после аварии, которая является не первым подобным инцидентом в Египте, власти арабской республики провели масштабные перестановки среди руководства Национального управления железных дорог. Также перестановки коснулись и других ведущих должностей в государственных компаниях, связанных с железнодорожной отраслью, в особенности проводящих ремонт и обслуживание железных дорог, а также занимающихся другими инфраструктурными проектами.В конце марта два поезда столкнулись на участке пути в городе Тахта провинции Сохаг. Египетские железные дороги заявили, что пассажирский поезд, в который врезался следовавший за ним состав, резко остановился перед аварией из-за того, что кто-то дернул стоп-краны. Вследствие аварии с рельсов сошли и перевернулись два вагона остановившегося поезда, а также локомотив и вагон врезавшегося состава. Жертвами столкновения стали 19 человек, пострадали 185. Генеральная прокуратура Египта выявила, что машинист одного из составов и его помощник отсутствовали на своих рабочих местах - в кабине локомотива в момент инцидента.
https://ria.ru/20210402/poezd-1603889501.html
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египет, в мире

При сходе поезда с рельсов в Египте погибли 23 человека

00:48 21.04.2021
 
© REUTERS / Mohamed Abd El GhanyНа месте схода с рельсов поезда в Египте
На месте схода с рельсов поезда в Египте - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура Египта обнародовала доклад, согласно которому число погибших в железнодорожной аварии 18 апреля составляет 23 человека.
Ранее министерство здравоохранения Египта заявляло, что жертвами схода поезда с рельсов в египетской провинции Кальюбия к северу от Каира стали 11 человек, 98 получили ранения.
Согласно заявлению генпрокуратуры, "несколько вагонов поезда №949 сошли с рельсов, когда он ехал в районе Бенха в провинции Кальюбия, что привело к гибели 23 человек, еще 139 пострадали".
В заявлении говорится, что советник генерального прокурора приказал арестовать 23 человека, причастных к железнодорожной аварии. Они обвиняются в халатности и нарушении законов, а также недобросовестном использовании государственных средств и подделке официальных документов.
На месте крушения пассажирского поезда на Тайване - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 06:29
На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд
Ранее сообщалось, что после аварии, которая является не первым подобным инцидентом в Египте, власти арабской республики провели масштабные перестановки среди руководства Национального управления железных дорог. Также перестановки коснулись и других ведущих должностей в государственных компаниях, связанных с железнодорожной отраслью, в особенности проводящих ремонт и обслуживание железных дорог, а также занимающихся другими инфраструктурными проектами.
В конце марта два поезда столкнулись на участке пути в городе Тахта провинции Сохаг. Египетские железные дороги заявили, что пассажирский поезд, в который врезался следовавший за ним состав, резко остановился перед аварией из-за того, что кто-то дернул стоп-краны. Вследствие аварии с рельсов сошли и перевернулись два вагона остановившегося поезда, а также локомотив и вагон врезавшегося состава. Жертвами столкновения стали 19 человек, пострадали 185. Генеральная прокуратура Египта выявила, что машинист одного из составов и его помощник отсутствовали на своих рабочих местах - в кабине локомотива в момент инцидента.
Железнодорожный светофор. - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 16:49
На Украине сошел с рельсов пассажирский поезд
 
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