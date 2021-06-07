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В Пакистане число погибших при столкновении поездов достигло 50
В Пакистане число погибших при столкновении поездов достигло 50 - РИА Новости, 07.06.2021
В Пакистане число погибших при столкновении поездов достигло 50
Число погибших при столкновении двух поездов в Пакистане выросло до 50 человек, пострадали около 70 человек, сообщает местный телеканал ARY News. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:08
2021-06-07T13:08
2021-06-07T13:08
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июн – РИА Новости. Число погибших при столкновении двух поездов в Пакистане выросло до 50 человек, пострадали около 70 человек, сообщает местный телеканал ARY News.При этом, по данным телеканала Geo TV, в аварии ранения получили около 100 человек.Ранее сообщалось о гибели 36 человек. По данным полиции, до 25 человек могут находиться в заблокированных вагонах столкнувшихся поездов.Столкновение двух поездов произошло утром в провинции Синд. По предварительным данным, авария произошла, когда один поезд-экспресс врезался в другой поезд, сошедший с рельсов. По словам очевидцев ЧП, большинство пассажиров поездов в момент столкновения спали. В результате столкновения с рельсов сошли 12 вагонов, в том числе один локомотив, четыре вагона разрушены.Как рассказал телеканалу машинист одного из поездов, его состав двигался с нормальной скоростью, когда он внезапно увидел сошедший с путей состав. Он отметил, что из-за небольшого расстояния поезд не успел затормозить и врезался в другой состав.Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что шокирован столкновением двух поездов в провинции Синд и приказал провести расследование в отношении проблем безопасности железных дорог в стране.
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Последствия столкновения двух поездов в Пакистане
Пострадавших в столкновении двух поездов в Пакистане - более 50, погибли не менее 30. Предварительно, один из поездов въехал в уже сошедший с рельсов второй состав, перевернулись 14 вагонов, несколько полностью разрушены.
2021-06-07T13:08
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РИА Новости
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имран хан, синд, пакистан, в мире