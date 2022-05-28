https://ria.ru/20220528/sovet-1790834240.html

Совет Россия — НАТО

Совет Россия — НАТО - РИА Новости, 28.05.2022

Совет Россия — НАТО

Совет Россия — НАТО (СРН) был учрежден 28 мая 2002 года на встрече на высшем уровне Россия-НАТО в Риме Римской декларацией "Отношения Россия-НАТО: новое... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T01:36

2022-05-28T01:36

2022-05-28T01:36

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Совет Россия — НАТО (СРН) был учрежден 28 мая 2002 года на встрече на высшем уровне Россия-НАТО в Риме Римской декларацией "Отношения Россия-НАТО: новое качество". Он пришел на смену Совместному постоянному совету (СПС) — форуму для консультаций и сотрудничества, созданному в соответствии с Основополагающим актом Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности 1997 года, который остается официальной основой отношений Россия — НАТО.СРН призван служить главной структурой и форумом для продвижения вперед взаимоотношений между Россией и Организацией Североатлантического договора.Тридцать отдельных стран НАТО и Россия являются равноправными партнерами в СРН, тогда как в рамках СПС встречи проходили в двустороннем формате "НАТО+1". Согласно Римской декларации, Россия и государства-члены НАТО работают в качестве равноправных партнеров в областях, представляющих взаимный интерес в рамках СРН. Совет Россия — НАТО является механизмом для проведения консультаций, достижения консенсуса, сотрудничества, выработки совместных решений и действий по целому ряду вопросов безопасности в Евроатлантическом регионе.Согласно Декларации, члены СРН, действуя в национальном качестве и в соответствии со своими коллективными обязательствами, принимают совместные решения и несут коллективную ответственность, индивидуально и совместно, за их выполнение.Работа в рамках Совета Россия — НАТО была сосредоточена на всех тех направлениях Основополагающего акта, которые представляли собой взаимный интерес: борьба с терроризмом, антикризисное регулирование, нераспространение, контроль над вооружениями и меры по укреплению доверия, противоракетная оборона театра военных действий, тыловое обеспечение, военное сотрудничество, военная реформа и гражданские чрезвычайные ситуации.В программу деятельности Совета Россия — НАТО, по взаимному согласию его членов, могли быть включены новые направления.До 2014 года заседания СРН на уровне послов и военных представителей проводились под председательством Генерального секретаря НАТО не реже одного раза в месяц; дважды в год — на уровне министров иностранных дел, министров обороны и начальников генеральных штабов; и, по мере возможности, – на уровне глав государств и правительств.Не реже двух раз в месяц проходили заседания Подготовительного комитета. Комитет готовил вопросы для последующего обсуждения на уровне послов и наблюдал за деятельностью всех экспертов под эгидой СРН.Совет Россия — НАТО учредил более 25 рабочих групп и комитетов для развития сотрудничества в ключевых областях.За годы работы Совета Россия — НАТО был накоплен позитив в сотрудничестве по противодействию общим рискам и угрозам — терроризму, пиратству, природным и техногенным катастрофам, Афганистану. Вместе с тем сохраняются серьезные расхождения по фундаментальным вопросам, затрагивающим коренные интересы безопасности наших стран. В частности — планы США и НАТО по созданию в Европе системы ПРО, продолжение процесса расширения НАТО.Дважды работа Совета Россия — НАТО приостанавливалась — в 2008 и 2014 годах.В сентябре 2008 года НАТО в одностороннем порядке приостановил работу совета после того, как Россия не позволила Грузии провести военную операцию против Южной Осетии. Весной 2009 года полноформатное сотрудничество НАТО с Россией было восстановлено. В марте 2014 года отношения НАТО с Россией обострились на фоне присоединения Крыма к России. 5 марта 2014 года генсек альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что НАТО решила пересмотреть все отношения с Россией, при этом встречи на уровне Совета Россия — НАТО продолжатся. 1 апреля 2014 года альянс приостановил все практическое и военное сотрудничество с Россией. Контакты Совета Россия — НАТО (СРН) на уровне послов и выше было решено сохранить. В 2016 году после почти двухлетнего перерыва 20 апреля, 13 июля и 19 декабря в Брюсселе по инициативе натовской стороны состоялись заседания Совета Россия — НАТО (СРН) на уровне постоянных представителей, повестка дня которых включала в себя кризис на Украине, вопросы безопасности в Афганистане и риски, связанные с наращиванием военной деятельности НАТО вдоль западных рубежей России. В 2017 году заседания совета на уровне послов проводилось трижды: 30 марта, 13 июля и 26 октября.Основными темами встреч были: ситуация на Украине и вокруг нее, безопасность в Афганистане и в регионе, прозрачность при организации военных учений. Много внимания уделялось также вопросам снижения рисков военных инцидентов в условиях активизации военной активности с обеих сторон. Обсуждалась, в том числе, безопасность полетов над Балтикой.В 2018 году заседания Совета Россия — НАТО проводились дважды: 31 мая и 31 октября. В октябре встреча прошла на фоне заявленного Вашингтоном намерения выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В центре внимания также были ситуация на Украине, Афганистан, гибридные вызовы, вопросы транспарентности в военной сфере и снижения рисков, военные учения вооруженных сил альянса и России.В 2019 году заседание Совета Россия — НАТО прошло 25 января и 5 июля. Основной темой дискуссии стал договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. (В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года). С июля 2019 года заседания Совета Россия — НАТО не проводились. Представители альянса неоднократно предлагали его созвать, на что Москва неизменно отвечала, что такая встреча будет иметь смысл только, если в НАТО заранее подтвердят, что готовы рассматривать российские озабоченности и предложения в сфере обеспечения безопасности. 7 декабря 2021 года лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме. Встреча прошла в формате видеоконференции и продолжалась около двух часов.Наибольшее внимание они уделили ситуации вокруг Украины. Как отметил Путин, хотя часто обвинения выдвигаются против Москвы, именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей России. Путин добавил, что США беспокоят российские батальоны на российской территории, за тысячи километров от Штатов, а Кремль — реальные угрозы.По словам Путина, красные линии для России — это дальнейшее продвижение альянса на Восток и размещение на Украине наступательных вооружений. Он заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, что этого не произойдет. 8 декабря Байден сообщил о подготовке встречи США и ведущих стран НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность Москвы по поводу расширения альянса и выработать меры для снижения напряжения на его восточном фланге. 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривают отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств — участников ОБСЕ — не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе (12 января) и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (13 января). В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.В США попросили Россию не публиковать ответ по гарантиям безопасности. 2 февраля 2022 года испанская газета El Pais заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.В нем, в частности, говорится, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности.В предоставленных материалах говорилось, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой следующие вопросы:Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс подтвердил подлинность опубликованных в испанской газете El Pais ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. При этом указывалось, что Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии. 3 марта 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получила гарантий безопасности от США и НАТО. Захарова уточнила, что Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными". В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет стремиться к демилитаризации Украины и что в планы РФ не входит оккупация Украины. Несмотря на заявления о том, что НАТО не является частью "конфликта на Украине", альянс продолжает оказывать содействие киевскому режиму, в том числе поставками вооружений. Отдельные страны-члены потворствуют отправке наемников, в том числе из "бывших военнослужащих", для участия в боевых действиях на стороне националистических формирований. Тем самым власти этих стран становятся соучастниками военных преступлений. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, совет россия-нато, нато, россия, сша, украина, владимир путин, джо байден