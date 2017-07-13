В Брюсселе началось заседание Совета Россия–НАТО на уровне послов

БРЮССЕЛЬ, 13 июл — РИА Новости, Владимир Добровольский. Заседание Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне послов проходит в штаб-квартире альянса в Брюсселе, сообщил РИА Новости представитель НАТО.

"Участники вошли в зал заседаний", — сказал представитель альянса, пожелавший остаться неназванным.

Второе за год заседание СРН проходит на фоне укрепления альянсом своего боевого потенциала и наращивания присутствия вблизи российских границ. Стороны не сообщили журналистам, какие вопросы они намерены обсудить на встрече. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс запросил у российской стороны проведения на встрече брифинга по российско-белорусским учениям "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября. Кроме того, альянс регулярно поднимает на встречах вопрос о ситуации на востоке Украины.

На предыдущих заседаниях много внимания было уделено также вопросам снижения рисков военных инцидентов в условиях активизации военной активности с обеих сторон. Обсуждалась, в том числе, безопасность полетов над Балтикой.