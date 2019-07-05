Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018

БРЮССЕЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.

В пятницу в Брюсселе прошло заседание СРН на уровне постпредов, где обсуждалась ситуация вокруг ДРСМД.

По словам Столтенберга, на встрече "РФ выразила свои озабоченности относительно выполнения договора".