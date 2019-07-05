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РИА Новости

Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг

Вчера, 15:14
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
В пятницу в Брюсселе прошло заседание СРН на уровне постпредов, где обсуждалась ситуация вокруг ДРСМД.
По словам Столтенберга, на встрече "РФ выразила свои озабоченности относительно выполнения договора".
"Все стороны подтвердили приверженность эффективному контролю за вооружениями, разоружению и нераспространению. Но мы должны готовиться к миру без ДРСМД, который станет менее стабильным для всех нас", - заявил он журналистам.
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