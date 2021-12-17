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В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
В НАТО выдвинули условие для диалога Россией - РИА Новости, 17.12.2021
В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
В НАТО готовы работать над мерами по укреплению доверия с Россией, если Москва предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, говорится в... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T00:58
2021-12-17T00:58
2021-12-17T02:22
в мире
нато
россия
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БРЮССЕЛЬ, 17 дек – РИА Новости. В НАТО готовы работать над мерами по укреплению доверия с Россией, если Москва предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, говорится в распространенном заявлении альянса.В НАТО добавили, что в курсе предложений России по европейской безопасности, но необходимо учитывать и озабоченности альянса."Очевидно, что любой диалог с Россией должен базироваться на основе взаимности, учитывать озабоченности НАТО, касающиеся ряда действий России", - сказано в документе.По мнению альянса, "такой диалог должен также основываться на фундаментальных принципах и документах, которые составляют архитектуру европейской безопасности". Диалог Россия-НАТО "должен проходить при консультациях с европейскими партнерами альянса".В НАТО также заявили, что Россия не должна вмешиваться в отношения альянса и Украины. "Мы привержены праву всех стран определять свое будущее, свою внешнюю политику без внешнего вмешательства. Отношения НАТО и Украины касаются исключительно самой Украины и тридцати государств альянса", - подчеркивается в документе.В альянсе вновь отметили, что "любое нападение на Украину будет иметь масштабные последствия, придется заплатить высокую цену".В МИД России ранее заявили, что Москва настаивает на выработке гарантий безопасности в конкретный промежуток времени, она внесет комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности в рамках подготовки к новому раунду диалога по стратегической стабильности с США. Если НАТО и Соединенные Штаты не отреагируют на это требование, может произойти новый виток конфронтации, предупредили во внешнеполитическом ведомстве.Седьмого декабря лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме. Президент России, в частности, отметил, что "красные линии" — это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.На следующий день Байден сообщил о подготовке встречи США и ведущих стран НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность Москвы по поводу расширения альянса и выработать меры для снижения напряжения на его восточном фланге.
https://radiosputnik.ria.ru/20211216/nato-1764129948.html
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в мире, нато, россия
00:58 17.12.2021 (обновлено: 02:22 17.12.2021)
В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
В НАТО готовы работать над укреплением доверия с Россией после конкретных шагов Москвы
БРЮССЕЛЬ, 17 дек – РИА Новости.
В НАТО
готовы работать над мерами по укреплению доверия с Россией
, если Москва
предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, говорится в распространенном заявлении альянса.
"Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия", - заявили в организации.
В НАТО добавили, что в курсе предложений России по европейской безопасности, но необходимо учитывать и озабоченности альянса.
"Очевидно, что любой диалог с Россией должен базироваться на основе взаимности, учитывать озабоченности НАТО, касающиеся ряда действий России", - сказано в документе.
По мнению альянса, "такой диалог должен также основываться на фундаментальных принципах и документах, которые составляют архитектуру европейской безопасности". Диалог Россия-НАТО "должен проходить при консультациях с европейскими партнерами альянса".
В НАТО также заявили, что Россия не должна вмешиваться в отношения альянса и Украины. "Мы привержены праву всех стран определять свое будущее, свою внешнюю политику без внешнего вмешательства. Отношения НАТО и Украины касаются исключительно самой Украины и тридцати государств альянса", - подчеркивается в документе.
В альянсе вновь отметили, что "любое нападение на Украину будет иметь масштабные последствия, придется заплатить высокую цену".
"НАТО продолжит работу (над определением возможных последствий) в тесной координации с заинтересованными партнерами и с другими международными организациями, в том числе, с ЕС", - говорится в заявлении.
В МИД России ранее заявили, что Москва настаивает на выработке гарантий безопасности в конкретный промежуток времени, она внесет комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности в рамках подготовки к новому раунду диалога по стратегической стабильности с США
. Если НАТО и Соединенные Штаты не отреагируют на это требование, может произойти новый виток конфронтации, предупредили во внешнеполитическом ведомстве.
Седьмого декабря лидеры России и США Владимир Путин
и Джо Байден
провели переговоры в закрытом режиме. Президент России, в частности, отметил, что "красные линии" — это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
На следующий день Байден сообщил о подготовке встречи США и ведущих стран НАТО с Россией
, чтобы обсудить обеспокоенность Москвы по поводу расширения альянса и выработать меры для снижения напряжения на его восточном фланге.